MLB／瓦德茲連挨兩轟後丟人釀衝突 李灝宇4支0老虎慘敗紅襪

老虎左投瓦德茲（Framber Valdez）今天對紅襪先發3局狂失10分，在第4局遭對手「背靠背」開轟後對史托瑞（Trevor Story）投出觸身球，更造成兩隊板凳清空，終場紅襪10：3大勝老虎。台灣好手李灝宇全場4支0吞2K，打擊率下滑至1成71。

瓦德茲首局先挨紅襪拉菲拉（Ceddanne Rafaela）3分砲，第3局更連被敲5支安打丟掉5分，前3局紅襪取得8：2遙遙領先，第4局續投的瓦德茲接連被康崔拉斯（Willson Contreras）和阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，隨後他砸到史托瑞，造成兩隊球員板凳清空，所幸衝突未進一步擴大，最終瓦德茲遭裁判驅逐出場。

瓦德茲挨轟後投出觸身球，被主審趕出場。 法國新聞社

瓦德茲今天先發3局丟10分其中7分責失，吞下本季個人第2敗，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）原本希望他能多投幾局，因為老虎先前遭遇史庫柏（Tarik Skubal）與麥茲（Casey Mize）兩名先發投手受傷，已連續兩場採用牛棚車輪戰。

紅襪今天採開局投手策略，前幾場先發狀況不佳的右投貝約（Brayan Bello）改在第2局登板，一共投7局飆7K僅失1分，在隊友火力援助下贏得本季第2勝。至於老虎台灣野手李灝宇今天打第9棒，全場4打數未敲安，吞下2次三振，賽後打擊率為1成71。