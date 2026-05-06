快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／瓦德茲連挨兩轟後丟人釀衝突 李灝宇4支0老虎慘敗紅襪

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇今天4打數沒有擊出安打。 法新社
李灝宇今天4打數沒有擊出安打。 法新社

老虎左投瓦德茲（Framber Valdez）今天對紅襪先發3局狂失10分，在第4局遭對手「背靠背」開轟後對史托瑞（Trevor Story）投出觸身球，更造成兩隊板凳清空，終場紅襪10：3大勝老虎。台灣好手李灝宇全場4支0吞2K，打擊率下滑至1成71。

瓦德茲首局先挨紅襪拉菲拉（Ceddanne Rafaela）3分砲，第3局更連被敲5支安打丟掉5分，前3局紅襪取得8：2遙遙領先，第4局續投的瓦德茲接連被康崔拉斯（Willson Contreras）和阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊出陽春砲，隨後他砸到史托瑞，造成兩隊球員板凳清空，所幸衝突未進一步擴大，最終瓦德茲遭裁判驅逐出場。

瓦德茲挨轟後投出觸身球，被主審趕出場。 法國新聞社
瓦德茲挨轟後投出觸身球，被主審趕出場。 法國新聞社

瓦德茲今天先發3局丟10分其中7分責失，吞下本季個人第2敗，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）原本希望他能多投幾局，因為老虎先前遭遇史庫柏（Tarik Skubal）與麥茲（Casey Mize）兩名先發投手受傷，已連續兩場採用牛棚車輪戰。

紅襪今天採開局投手策略，前幾場先發狀況不佳的右投貝約（Brayan Bello）改在第2局登板，一共投7局飆7K僅失1分，在隊友火力援助下贏得本季第2勝。至於老虎台灣野手李灝宇今天打第9棒，全場4打數未敲安，吞下2次三振，賽後打擊率為1成71。

MLB 老虎 紅襪 李灝宇

相關新聞

MLB／大谷翔平本季最長先發挨2轟 7局8K失2分又吞敗投

道奇隊大谷翔平本季第6場登板，維持「單刀出擊」、只投不打，今天客場面對休士頓太空人隊，先發7局寫下本季最長投球局數，失2分來自2發陽春全壘打，另送出8次三振，但道奇打線沒給予火力支援，終場以1：2落敗

MLB／瓦德茲連挨兩轟後丟人釀衝突 李灝宇4支0老虎慘敗紅襪

紅襪以10：3擊敗老虎，左投瓦德茲連挨兩轟後遭驅逐，導致衝突。李灝宇全場4打數無安打，打擊率降至1成71。紅襪貝約則投7局僅失1分。

MLB／奇森姆本季第4轟狙擊狄葛隆 洋基3轟退遊騎兵收5連勝

洋基在主場以7：4擊敗遊騎兵，連續第五場獲勝。奇森姆轟出本季第4支全壘打，打擊狄葛隆助隊反超。遊騎兵先發狄葛隆投至6.1局失6分，無法阻止洋基的優勢發揮。

MLB／岡本和真夯本季第10轟！5月5戰5轟仍救不了藍鳥

藍鳥隊日本內野手岡本和真今天首局就開轟，本季第10發，這是他5月第5轟，但藍鳥仍以3：4輸給光芒隊，吞下3連敗。

MLB／與鄧愷威為太空人吃下多局數！前悍將洋投瑞恩被下放3A

前中職富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）去年在韓職韓華鷹隊成績亮眼，季後與太空人隊簽約。最近在人手不足的情況下，被賦予吃局數重任，卻繳出防禦率7.62的糟糕成績，太空人今天將他下放小聯盟3A。

MLB／投手大谷本季首度挨轟還一場兩發 投滿7局但道奇又卡彈

大谷翔平近期打擊陷入大低潮，今天是他本季第3次「專職先發投手」出賽，本季首度被敲全壘打，主投7局送出8次三振，失掉2分，防禦率上升至0.97，退場時是敗投候選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。