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MLB／投手大谷本季首度挨轟還一場兩發 投滿7局但道奇又卡彈

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平近期打擊陷入大低潮，今天是他本季第3次「專職先發投手」出賽，本季首度被敲全壘打，主投7局送出8次三振，失掉2分，防禦率上升至0.97，退場時是敗投候選。

大谷本季前5場先發登板都投6局，總共只失2分自責分，防禦率0.60，獲選3、4月國聯最佳投手。由於最近打擊陷入低潮，道奇決定讓他再次專心擔任先發投手，一棒指定打擊位置由拉辛（Dalton Rushing）取代。

大谷首局投出三上三下，第2局遭沃克（Christian Walker）陽春砲狙擊，這是大谷本季首度挨轟，同時是沃克生涯對道奇的第30轟，只花95場就達成。

第3局大谷再被舒梅克（Braden Shewmake）敲出陽春砲，失掉第2分，這支全壘打飛行距離僅337英尺，只有在4座大聯盟球場會形成全壘打。

第4局大谷再次送出三上三下，第5局兩出局時被連續安打，最後用位移超大的橫掃球，三振掉亞土維（Jose Altuve），化解危機。

第6局大谷先是投出三振，再丟觸身球，隨後連續收拾2名打者。第7局大谷續投再度投出三上三下，結束投球任務。

總計大谷先發7局，89球有62好球，投出8次三振0保送，被敲4支安打，失掉2分，防禦率上升至0.97。道奇打線8局上追回1分，大谷仍是敗投候選。

大谷翔平 道奇

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