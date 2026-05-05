MLB／東園少棒教練賴敏男巨人台灣日開球 彌補運動家被取消缺憾

東園國小少棒隊總教練賴敏男去年帶隊征戰威廉波特奪冠後，原本預定在MLB運動家台灣日開球，卻因故臨時被取消。他今天受邀到MLB巨人擔任開球嘉賓之一「彌補上一次的缺憾」，期盼再次把榮耀分享給國人。

美國職棒大聯盟MLB巨人今天舉辦台灣日（TaiwanHeritage Night）活動，由觀光署、駐舊金山辦事處、長榮航空聯合籌辦，駐舊金山辦事處長伍志翔是開球嘉賓。

延續過去2屆巨人台灣日模式，今年共有2位開球嘉賓，賴敏男也受邀開球。

去年賴敏男帶領東園國小少棒隊征戰威廉波特，為台灣奪下睽違29年總冠軍。隊伍返台前到舊金山，並前往運動家台灣日活動。賴敏男原定開球，卻傳出運動家隊將搬遷內華達州，而東園國小少棒隊在總冠軍賽擊敗內華達州代表隊，因而取消了開球。

賴敏男今天接受中央社訪問時表示，他在洛杉磯一位教練學弟牽線之下，受邀到巨人台灣日開球，可能彌補上一次沒有開球的缺憾。

他說，去年少棒隊奪冠的榮耀仍然持續發酵，希望再次把這份榮耀分享給台灣民眾。

去年東園國小少棒隊在運動家台灣日事件後受邀到巨人球場，與球星互動外，並站上本壘板喊Play ball揭開比賽序幕。賴敏男說，再次來到這裡很開心，開球的感覺是既緊張又興奮，「小朋友還不知道，或許開完球彌補了上次缺憾，他們就知道了」。

目前美國大聯盟有鄧愷威與李灝宇兩名台灣好手打拚，賴敏男說，這對台灣年輕球員一定有正面的影響，大家打棒球，無非就是希望能夠朝職棒的舞台前進，鄧愷威與李灝宇的努力，肯定能對台灣的孩子帶來更多的正能量。

伍志翔施展棒球魂 MLB巨人台灣日開球

駐舊金山辦事處長伍志翔4日在MLB巨人台灣日任開球嘉賓。 中央社

MLB巨人隊今天慶祝台灣日，駐舊金山辦事處長伍志翔開球，為首位站上巨人主場投手丘的台灣外交官。曾是大學球隊三壘手的他展現棒球魂，笑稱連做夢都在練習，今日一記好球落入捕手手套，為球賽揭開序幕。

今天巨人主場迎戰教士，伍志翔身穿象徵姓氏「伍」的「5號」球衣現身，正式開球前，他與台灣黑熊於球場大螢幕亮相並向全場揮手，討喜的畫面贏得現場滿堂彩。

主持人以駐舊金山辦事處長正式介紹伍志翔，同時邀請全場一同向台灣文化致敬。

伍志翔賽前與巨人球團人員練球暖身，展現流暢投球架勢。他受訪談到自己與棒球淵源，表示從小就喜歡看棒球，學生時期打過棒球，在政大外交系也參加過棒球隊，是一個資深棒球迷，今天是人生中最接近大聯盟、得以一圓棒球夢的一刻，非常開心。

儘管具備棒球底子，他仍笑稱自己「連做夢都在練習」。他幽默表示，開球機會只有一次，萬一不小心「挖地瓜」，恐怕沒有任何外交辭令能補救得了。

伍志翔去年9月抵達舊金山，致力連結台美社群與年輕世代。不少台灣僑領、老少球迷今天現身球場，拉起台灣國旗，高喊台灣加油。伍志翔表示，台灣與舊金山、矽谷之間除了在科技領域有密切合作，台美兩地也因棒球這項運動，有了更深厚的連結。

球場內，環形LED螢幕跑馬燈不時閃爍著「歡迎來到台灣日」。這場活動由觀光署、駐舊金山辦事處、長榮航空、巨人隊球團聯合籌辦，並請到三太子大鼓隊在現場表演。

球場外，觀光署、長榮航空擺設攤位，許多外國球迷停下腳步認識台灣。觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢強調，台灣日讓台灣文化及觀光資源在美國主流市場被看見。

總統賴清德突圍出訪史瓦帝尼。伍志翔在場外受訪時被問到相關問題，表示雖然之前在出訪的過程中並不是那麼順利，但是賴總統利用這樣一個具創意的方式，成功訪問非洲邦交國，「我們一定能夠走得出去，能夠得到世界上很多好朋友的支持」。