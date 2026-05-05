MiLB／離大聯盟更進一步！莊陳仲敖被拉回運動家3A

台灣25歲旅美投手莊陳仲敖傳出好消息，被拉上運動家小聯盟3A球隊拉斯維加斯飛行者（Las Vegas Aviators），距離大聯盟更進一步。

莊陳仲敖今年從小聯盟3A開季，先發2場，防禦率9.39，每局被上壘率2.48，當地時間4月10日被下放至2A球隊密德蘭尋礦獵犬（Midland RockHounds），與20歲台灣左投林維恩當隊友。

莊陳仲敖2A先發4場，23局投出21次三振，防禦率2.74，每局被上壘率1.13，優異表現也讓他獲得重返3A的機會。

去年莊陳仲敖在小聯盟2A出賽28場，有26場先發，145.2局投出145次三振，防禦率4.08，每局被上壘率1.27，目前位居運動家農場排名第27（大聯盟官網）。莊陳仲敖今年3月曾代表中華隊出戰經典賽，對捷克隊主投2.2局4次三振無失分。