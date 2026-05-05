MLB／首局「用力過猛」丟分 山本由伸坦言尚未找回最佳狀態

道奇隊日本投手山本由伸首局不穩失掉2分，隨後只於第5局再失1分，繳出6局失3分的優質先發，幫助道奇以8：3打敗太空人隊，中止4連敗。山本賽後受訪時，解釋首局不穩的原因。

山本花了28球才結束第一局，總計6局用95球，投出8三振和1保送，被敲5安，失掉3分，防禦率上升至3.09。

上個月22日山本面對巨人隊首局掉3分，今天再掉2分，談到首局不穩的情況，山本解釋，「首局稍微用力過猛了，其實那是最難掌握的部分，我一邊尋找適當的出力感，一邊慢慢抓回節奏。」

山本也談到今天揮空三振較多的原因，「我沒有用刻意把球投進好球帶的動作，而是以自己的投球機制全力投球，這樣帶來球威與變化度的提升，增加三振數。」

目前山本尚未找回最佳狀態，他坦言，「確實還是覺得差一點，雖然我每場都這樣說，但這種感覺很強烈，首局又失分，真的很不甘心。不過該做的調整我很清楚，會透過訓練努力，希望盡快突破『差一點』的階段。」