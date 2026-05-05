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MLB／前5局無安打但第6局被打爆 菅野智之：幾顆球投太高

聯合新聞網／ 綜合報導
菅野智之。 路透
菅野智之。 路透

洛磯隊日本投手菅野智之今天在主場迎戰大都會隊，前5局上演無安打比賽，但第6局只抓到1個出局數就退場，帳面上5.1局失4分，洛磯終場以2：4輸球，菅野吞下本季第2敗。

菅野智之前5局沒被敲安打，只有1保送。第6局被大都會班吉（Carson Benge）夯陽春砲，接著再連續被敲2支二壘打失1分。隨後菅野投出保送，形成無人出局一、二壘，大都會球星比切特（Bo Bichette）擊出滾地球出局，菅野留下一出局一、二壘有人局面退場。

洛磯牛棚投手希爾（Jaden Hill）先用三振抓到第2個出局數，但接下來被維恩托斯（Mark Vientos）敲出2分打點安打，這2分都算菅野的自責分。

總計菅野用61球投5.1局，投出1三振、2保送，只被敲3安，失4分都是自責，防禦率上升至3.41。

菅野賽後受訪談到第6局崩盤的原因，「第6局我有幾顆球投高了，控球位置也沒到位，除此之外，我投得還不錯。」

洛磯教頭夏佛（Warren Schaeffer）對菅野的表現給予肯定，「我覺得菅野今天的表現非常出色，他用球數非常有效率，這是他整季一直在做的事。」

菅野智之 洛磯

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