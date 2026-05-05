MLB／第14轟但首支二壘打終結神紀錄 村上宗隆：跑壘轉彎困難

白襪隊「村神」村上宗隆再度開砲，敲出本季第14轟，與洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列全壘打王。村上也擊出本季首支二壘打，讓一項神奇紀錄終結。白襪終場以6：0完封天使隊。

天使今天推派王牌投手索里安諾（José Soriano）先發，他賽前防禦率僅0.84，獲選大聯盟3、4月最佳投手。不料白襪首局就攻下2分，4局下村上宗隆和瓦加斯（Miguel Vargas）背靠背開轟，再添3分。

村上6局上擊出右外野方向二壘打，這是他本季首支二壘打。生涯前14支長打都是全壘打，是1900年以來最高紀錄，前紀錄保持人是2016年李大浩的10支。單季前14支長打都是全壘打，是1900年以來第2高紀錄，僅次1955年羅賓森（Eddie Robinson）的15支。

村上本場4打數3安打，有1次保送，貢獻2打點，打擊率上升至0.240，OPS值0.961。對於久違敲出二壘打，村上苦笑說：「因為真的很久沒敲出二壘打，所以跑壘轉彎有點困難。」

白襪教頭凡納伯（Will Venable）賽後盛讚村上，「他的力量總是讓人驚嘆，今天還看到二壘打，那是本季第一支，也很棒。他的能力無庸置疑，出棒判斷也做得很好，所以打擊狀況一直維持高檔。」