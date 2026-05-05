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MLB／說好大谷6日登板雙刀變單刀 道奇教頭：對大家都好
大谷翔平原訂明天雙刀出賽，道奇隊今天以8：3擊敗太空人隊賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）急轉彎，宣布大谷明天只投、不打，「這是我做的決定，我認為讓他專注在投球，這樣的安排對大家都比較好。」
大谷今天3打數沒有安打，靠2次四壞保送上壘，目前已累積連24打席沒有安打，刷新個人大聯盟生涯最長安打荒紀錄。
今天賽前，羅伯茲剛表態明天將讓大谷投、打兩端同時出賽，然而就在看了今天他的打擊內容後轉念了。羅伯茲表示，「這不是根據結果做出的決定，而是看到他的肢體語言和打席品質，我認為先讓他放下打擊的負擔一天會比較好。」
明天將是大谷本季第三場只以投手單刀出賽，將於台灣時間早上8點10分碰上太空人，尋求本季第3勝。
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