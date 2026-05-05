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MLB／洋基傳奇主播享壽87歲 賈吉開轟、奇森姆挑戰成功痛宰金鶯

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基傳奇主播斯特林（John Sterling）。 美聯社
洋基傳奇主播斯特林（John Sterling）。 美聯社

傳奇主播斯特林（John Sterling）辭世，享壽87歲。今天洋基球團為他舉辦致敬活動，洋基打線火力全開，隊長賈吉Aaron Judge）轟出本季第14轟，終場以12：1痛宰金鶯隊。

斯特林播報洋基長達36年，播報5426場例行賽、225場季後賽，曾經從1989年9月到2019年7月連續播報5060場比賽，見證洋基24次打進季後賽、7次世界大賽與5座冠軍。從基特（Derek Jeter）生涯第3000安，羅德里奎茲（Alex Rodriguez）第500轟，再到賈吉2022年破紀錄的第62轟，斯特林都親自播報過。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）每次贏球後，都會用斯特林的招牌口號慶祝，「比賽結束！洋基贏了！洋基贏了！」布恩受訪時稱讚斯特林，「他是這項運動的巨人，用自己的方式做事，走自己的節奏，真是獨一無二。今天很難過，但也是慶祝這位傳奇的日子。」

賈吉首局就敲出兩分砲，14轟與今天同日開砲的白襪隊村上宗隆並列全壘打王，洋基全場10安就攻下12分。

洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）先發5.2局失1分，退場後留下的滿壘危機，被柏德（Jake Bird）用三振化解，洋基終場以12比1拿下勝利。

賈吉賽後受訪時提到斯特林，「他熱愛這支球隊、球團、球迷，也熱愛每天與他對話的每個人，所以我繞壘時還在笑，在想他大概會怎樣播報。」

本場比賽還有另一看點，洋基明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）6局下發起電子好球帶挑戰（ABS），結果成功推翻。他日前因超離譜挑戰，違反隊規罰1000美元。奇森姆今天兩次盜壘成功，目前3轟11盜，距離自己設定的50轟50盜目標仍相當遙遠。

洋基 金鶯 Aaron Judge 村上宗隆 賈吉 Jazz Chisholm Jr.

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