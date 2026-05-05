快訊

女警今告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／3、4月投打MVP出爐！大谷翔平生涯首次單月最佳投手

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊索里安諾（左）、大谷翔平（右）。
天使隊索里安諾（左）、大谷翔平（右）。

大聯盟官網今天公布3、4月投打MVP，道奇隊日本巨星大谷翔平開季5場登板投球，防禦率0.60，榮獲國聯3、4月最佳投手。這是大谷生涯首度獲選單月投手MVP。

大谷翔平開季5場先發，2勝1敗，30局投出34次三振，防禦率僅0.60，每局被上壘率0.87，被打擊率0.160。若加上單月最佳打者，這是大谷生涯第7次獲得單月最佳獎項，旅美日本選手最多。

美聯3、4月最佳投手是天使隊王牌投手索里安諾（José Soriano），開季7場先發，5勝1敗、42.2局送出49次三振，防禦率0.84，每局被上壘率為0.94，被打擊率0.164。值得一提的是，索里安諾五月首場比賽，今天先發戰白襪隊，只投4局就狂失5分，防禦率上升至1.74。

國聯3、4月最佳打者是響尾蛇隊瓦格斯（Ildemaro Vargas），他敲出6轟、20打點、打擊率0.378，OPS值1.087。

美聯3、4月最佳打者是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），他累積12轟、27打點，打擊率0.356，OPS值1.199。

道奇 大谷翔平

相關新聞

MLB／道奇13安挺山本奪第3勝 大谷沒半支、24打席「安打荒」破紀錄

大谷翔平的安打乾旱期還沒看到終點，但道奇隊打線已經給予山本由伸足夠支援，以8：3擊敗太空人隊，繳出6局失3分優質先發的山本，在連3場無緣勝投後，終於拿到本季第3勝。

MLB／鄧愷威對道奇中繼2局好投 生涯對戰大谷3打席都解決

台灣投手鄧愷威今天中繼登板面對道奇隊，與日籍強投山本由伸同場出賽，鄧愷威投2局無失分，僅被敲出1安打，包括解決大谷翔平，生涯對戰大谷3打數都是勝出的一方。

MLB／李灝宇先發4支0 老虎遭紅襪左投封鎖全場僅3安

台灣好手李灝宇今天再度先發出賽，擔任老虎隊先發第七棒、二壘手，4打數沒有安打，賽後打擊率1成89，老虎終場以4：5不敵紅襪隊。

MLB／3、4月投打MVP出爐！大谷翔平生涯首次單月最佳投手

大聯盟官網今天公布3、4月投打MVP，道奇隊日本巨星大谷翔平開季5場登板投球，防禦率0.60，榮獲國聯3、4月最佳投手。這是大谷生涯首度獲選單月投手MVP。

MLB／挑戰山本12年3.25億美元紀錄難了？史庫柏手肘動刀恐掉價

即將在今年季後成為自由球員，塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）卻在此時因手肘游離體必須進行移除手術，歸期未定，恐影響市場行情，一位美聯高層指出：「如果只是單純的游離體清除手術影響不會太大」，另

MLB／道奇左投開季狂拿5勝未吞敗 主帥讚有「師傅」克蕭影子

道奇25歲年輕左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）今天扮演止敗英雄，他先發6局被敲6安無失分，終場幫助道奇4：1擊敗紅雀中止4連敗。賽後，道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）談到羅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。