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MLB／3、4月投打MVP出爐！大谷翔平生涯首次單月最佳投手
大聯盟官網今天公布3、4月投打MVP，道奇隊日本巨星大谷翔平開季5場登板投球，防禦率0.60，榮獲國聯3、4月最佳投手。這是大谷生涯首度獲選單月投手MVP。
大谷翔平開季5場先發，2勝1敗，30局投出34次三振，防禦率僅0.60，每局被上壘率0.87，被打擊率0.160。若加上單月最佳打者，這是大谷生涯第7次獲得單月最佳獎項，旅美日本選手最多。
美聯3、4月最佳投手是天使隊王牌投手索里安諾（José Soriano），開季7場先發，5勝1敗、42.2局送出49次三振，防禦率0.84，每局被上壘率為0.94，被打擊率0.164。值得一提的是，索里安諾五月首場比賽，今天先發戰白襪隊，只投4局就狂失5分，防禦率上升至1.74。
國聯3、4月最佳打者是響尾蛇隊瓦格斯（Ildemaro Vargas），他敲出6轟、20打點、打擊率0.378，OPS值1.087。
美聯3、4月最佳打者是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），他累積12轟、27打點，打擊率0.356，OPS值1.199。
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