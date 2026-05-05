MLB／鄧愷威對道奇中繼2局好投 生涯對戰大谷3打席都解決

台灣投手鄧愷威今天中繼登板面對道奇隊，與日籍強投山本由伸同場出賽，鄧愷威投2局無失分，僅被敲出1安打，包括解決大谷翔平，生涯對戰大谷3打數都是勝出的一方。

太空人此役以假先發、牛棚車輪戰迎敵，「開門投手」歐柯特（Steven Okert）首局遭道奇連3棒安打丟掉1分，前富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）從第一局、兩出局接手，投4.1局，遭道奇狂敲8安打、失7分（責失6分），被弗里蘭（Alex Freeland）第二局、塔克（Kyle Tucker）第三局各敲一發陽春砲。

鄧愷威第六局在太空人3：8落後時登板，先讓塔克擊出中外野平飛球遭到接殺，面對孟西（Max Muncy）對決7球，以95哩偏高直球讓他揮空三振，帕赫斯（Andy Pages）打向中外野眼看就要射牆，馬修斯（Brice Matthews）美技跳接沒收這支準安打。

鄧愷威第七局續投，一出局後弗里蘭敲安上壘，在一壘有人時面對大谷翔平，球數1好3壞後，以中外野飛球取得出局數，再面對弗里曼（Freddie Freeman）飆K。

鄧愷威中繼2局退場，共用31球、18顆好球，被敲1安打、無失分，送出2次三振，最快球速96.1哩（約154.7公里）。

鄧愷威去年效力巨人隊時，曾在9月20日面對道奇先發，當時投3局僅被敲1安打為孟西的兩分砲，而他送出6次三振，包括賞給大谷2K，加上今天對決1打席，生涯3度過招大谷都解決他。