MLB／李灝宇先發4支0 老虎遭紅襪左投封鎖全場僅3安

台灣好手李灝宇今天再度先發出賽，擔任老虎隊先發第七棒、二壘手，4打數沒有安打，賽後打擊率1成89，老虎終場以4：5不敵紅襪隊。

紅襪由23歲左投托勒（Payton Tolle）先發，投7局只被敲1支安打，送出8次三振，丟掉2分都非責失分，失分為第6局面對凱斯（Colt Keith）、瓊斯（Jahmai Jones）分別出現觸身球、四壞球保送，捕手康崔拉斯（Carlos Narváez）、三壘手蒙納斯泰里歐（Andruw Monasterio）街連發生失誤導致掉分。

李灝宇面對托勒首打席為一壘界外區接殺，第二打席遭到3球三振，第3球放掉96.6哩直球未出棒被判好球，第三打席為他此役最強勁的擊球，擊球初速98.9哩、飛行距離377呎，打向中外野遭到接殺。

紅襪帶著5：4領先進入第九局，推出查普曼（Aroldis Chapman）關門，演出三上三下，李灝宇打向右外野線邊進手套，成為此役的最後出局數。