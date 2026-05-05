聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇先發4支0 老虎遭紅襪左投封鎖全場僅3安
台灣好手李灝宇今天再度先發出賽，擔任老虎隊先發第七棒、二壘手，4打數沒有安打，賽後打擊率1成89，老虎終場以4：5不敵紅襪隊。
紅襪由23歲左投托勒（Payton Tolle）先發，投7局只被敲1支安打，送出8次三振，丟掉2分都非責失分，失分為第6局面對凱斯（Colt Keith）、瓊斯（Jahmai Jones）分別出現觸身球、四壞球保送，捕手康崔拉斯（Carlos Narváez）、三壘手蒙納斯泰里歐（Andruw Monasterio）街連發生失誤導致掉分。
李灝宇面對托勒首打席為一壘界外區接殺，第二打席遭到3球三振，第3球放掉96.6哩直球未出棒被判好球，第三打席為他此役最強勁的擊球，擊球初速98.9哩、飛行距離377呎，打向中外野遭到接殺。
紅襪帶著5：4領先進入第九局，推出查普曼（Aroldis Chapman）關門，演出三上三下，李灝宇打向右外野線邊進手套，成為此役的最後出局數。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。