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MLB／道奇左投開季狂拿5勝未吞敗 主帥讚有「師傅」克蕭影子

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇25歲年輕左投羅布勒斯基。 法新社
道奇25歲年輕左投羅布勒斯基。 法新社

道奇25歲年輕左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）今天扮演止敗英雄，他先發6局被敲6安無失分，終場幫助道奇4：1擊敗紅雀中止4連敗。賽後，道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）談到羅布勒斯基好表現給予盛讚，並將他與前道奇傳奇左投、現已退役的克蕭（Clayton Kershaw）相提並論。

總結今日羅布勒斯基投球成績，他今天先發上場總計投6局用83球（58顆好球），僅被敲6安、無失分，且才1次四壞保送，後續接替上來的後援投手也很給力，只有克萊恩（Will Klein）失掉1分，終場便以4：1擊退紅雀，由羅布勒斯基拿下勝投，道奇不僅避免系列賽被橫掃，也中止近期的4連敗低潮。賽後，在談到羅布勒斯基今天比賽的表現時，羅伯茲這樣說：「在我們讓他接管投球任務後，一切都在預期之中，他準備充分，會主動進攻。他穿斯凱奇運動鞋（Skechers），就像克蕭一樣。他穿著全套球衣做場外訓練，這點也像克蕭。」

道奇傳奇左投克蕭，現已退役。 法新社
道奇傳奇左投克蕭，現已退役。 法新社

羅伯茲還補充羅布勒斯基、克蕭兩人在投球風格的相似之處，「他有克蕭這樣的好導師。我覺得很多時候，他都在效仿克蕭那種『主動出擊，迫使對手把球打進場內』的精神。」

談到過去與克蕭同隊經歷，羅布勒斯基則表示：「觀察他（克蕭）以及他的日常生活對我來說很特別，因為不是每個人都有機會和這些棒球傳奇人物在一起。」

羅布勒斯基生涯大聯盟初登板是在2024年，隔一年2025球季，他整季交出出賽25場、5勝5敗、防禦率4.32的成績單，角色多半從後援出發；來到本季，他被調往先發投手發展，目前成績為5勝0敗、防禦率1.25，整體表現相當搶眼。

回顧羅布勒斯基與克蕭的淵源，主要源於兩人同為左投手，羅布勒斯基將克蕭這位老大哥視為偶像，並從這位傳奇投手身上學習。隨著克蕭在2025球季後退役加上本賽季羅布勒斯基的出色表現，外界認為，他有具備接班這位傳奇左投的潛力。

道奇 羅伯茲 Clayton Kershaw

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