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MLB／菊池雄星4年來罕見受傷！左肩發炎美媒預測將長期缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊日本投手菊池雄星。 法新社
天使隊日本投手菊池雄星。 法新社

天使隊今日宣布隊中日本投手菊池雄星因遭遇「左肩發炎」傷勢，將其列入15天傷病名單。他在幾天前接受了核磁共振（MRI）檢測，目前對於他何時能復出投球仍無明確消息，不過根據美媒透露，菊池將再進一步接受檢查，並且很可能會缺席很長一段時間。

菊池雄星上一出賽是在4月30日（台灣時間）對陣白襪隊的比賽中，他先發前2局沒有讓對手得分，但在第3局熱身時感到左肩緊繃，不得不提前離場。在前天（美國時間5月1日）菊池接受了MRI掃描，根據天使記者博林格（Rhett Bollinger）在大聯盟官網撰文指出，醫生們仍在討論檢查結果，他的復出日期也尚未確定。不過，他隨即在文中補充：「肩傷的恢復情況比較複雜，所以他很可能會缺席相當長一段時間。」

此外，天使隊GM梅納西（Perry Minasian）在談到菊池雄星的傷勢時表示：「我們目前正在密切關注情況。我們計劃稍後進行另一次檢查，並根據後續情況決定下一步行動。」

近幾年，菊池雄星以「鐵人」聞名，自2023年效力藍鳥以來，他連續3年出賽達32場以上；上賽季在天使，他出賽33場，創下生涯新高，投球局數也達到178.1局。這次的肩部傷勢是菊池自2022年7月以來，相隔大概4年再度進入到傷兵名單。

今年3月世界棒球經典賽（WBC），菊池雄星生涯首度代表日本國家隊參賽，最終日本在8強賽以5：8不敵本屆冠軍委內瑞拉，寫下隊史在經典賽最差成績，菊池個人在該場比賽也有登板紀錄，他在第9局落後3分的局面下登板救援，投滿1局僅被擊出1支安打且無失分。至於本賽季，回到大聯盟的菊池雄星在投球表現可謂不盡理想，總共先發7場，投球成績為0勝3敗、防禦率高達5.81。

菊池雄星 天使

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