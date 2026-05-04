MLB／李灝宇與家人在老虎主場珍貴合影 球團用心大螢幕打中文當背景

台灣好手李灝宇近期在老虎隊獲得重用，今天先發出賽再度敲安、貢獻打點，老虎官方Threads貼出敲安影片再度獲得萬人響應，而賽後李灝宇與父母、女友在老虎主場聯信球場（Comerica Park）留下合影，球團特地用大螢幕為他以中文打上「歡迎來到大聯盟灝宇」、「大聯盟初登板」等文字，相當用心。

老虎今天以7：1擊敗遊騎兵隊，李灝宇擔任先發第八棒、二壘手，3打數敲1安打，前兩打席都吞K，七局下兩出局、二壘有人時，揮出右外野方向安打，攻下1分打點，擴大為4：1領先，也把遊騎兵先發投手萊特（Jack Leiter）打退場。

李灝宇在美國時間4月17日演出大聯盟處女秀，本周末球隊回到主場作戰，李灝宇的家人到場相挺，電視轉播也頻頻捕捉到他們的身影。賽後他們場內留下合影，大螢幕有巧思，除了英文的「Welcome to The Show Hao-Yu Lee」、「MLB Debut 4-17-2026」，也另外打上中文版本。