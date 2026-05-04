快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／球卡在手套怎麼辦？天使薛耶爾另類美技解決索托

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊一壘手薛耶爾另類守備美技，直接把手套拋給投手柯恰諾維奇完成刺殺。圖截自影片
天使隊一壘手薛耶爾另類守備美技，直接把手套拋給投手柯恰諾維奇完成刺殺。圖截自影片

大聯盟戰績最爛的兩支球隊交手，天使隊一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel）今天在第3局上演另類守備美技，直接把手套拋給投手柯恰諾維奇（Jack Kochanowicz）完成刺殺，獲得現場41614名球迷的滿場掌聲，但天使仍以1：5不敵大都會隊。

大都會3局上1出局後，開路先鋒比切特（Bo Bichette）揮出一壘打，下一棒索托（Juan Soto）擊出一壘方向滾地球，薛耶爾接到後想傳二壘製造雙殺，小白球卻卡在手套裡，他的反應很快，立刻轉身把手套拋給補位的柯恰諾維奇，順利解決索托。

「以前從未遇到過這種情況，我想以後也不會再碰到。」柯恰諾維奇表示，薛耶爾沒有驚慌失措，這點值得稱讚，真是不可思議的守備。

天使官網形容：「球卡在手套裡怎麼辦？直接把手套丟掉！」

柯恰諾維奇先發6.1局，被揮出5支安打、包括1支全壘打，失兩分吞下本季首敗，終止2連勝；他表示，投球感覺還不錯，但投了太多壞球（用球數110、好球62顆），後來穩住陣腳，多次成功解決打者，這確實是一場艱難的比賽。

天使在洛杉磯主場對大都會3連戰，儘管兩隊戰績不振，每場比賽都超過4萬名球迷進場，天使1勝2敗輸掉系列賽，本季戰績13勝22敗繼續在美聯墊底，大都會12勝22敗更是大聯盟最差表現。

天使 索托

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希本季首次QS仍吞敗 大谷翔平對紅雀兩戰9支0

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

中職／曾子祐第10局再見安打 雄鷹逆轉戰局再勝兄弟

相關新聞

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

老虎隊今天繼續在底特律主場迎戰遊騎兵隊，台灣好手李灝宇7局下揮出1分打點安打，帶動這半局4分攻勢，幫助老虎拉大到6分領先，終場以7：1獲勝，不但2勝1敗贏得系列賽，本季戰績18勝17敗也和守護者隊並列

MLB／岡本和真對雙城3戰4轟 村上宗隆、賈吉13轟並列全壘打王

藍鳥隊日本重砲岡本和真今天再轟雙城隊，9局上兩分全壘打幫助球隊追到1分差，也是近3戰第4轟，但藍鳥出現再見雙殺，終場以3：4落敗，兩隊在4連戰各拿兩勝扯平。

MLB／大谷連19打席沒安打 道奇教頭相信他會沮喪但不用太擔心

道奇隊今天以4：1擊敗紅雀隊，中斷4連敗，但大谷翔平3打數沒有安打，靠1次四壞球、1次觸身球保送上壘，已累積連19打席沒有安打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，大谷本人應該也會有點沮喪，

MLB／連14打席未敲安 主帥分析大谷低迷關鍵：追打壞球比率增加

在道奇今日在客場2：3輸給紅雀吞下4連敗的比賽中，陣中球星大谷翔平表現仍陷低迷，今天4打數0安打吞2K，已經長達14打席未敲安。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到近期大谷的低潮，他

MLB／萊斯、賈吉砲轟金鶯 聯手締造史上第5次罕見紀錄

洋基隊今天在紐約主場火力全開，對金鶯隊之戰出現15支安打，包括3支全壘打，以11：3大勝；「法官」賈吉（Aaron Judge）3局下轟出兩分砲，本季第13轟出爐，追上白襪隊日本重砲村上宗隆，並列大聯

MLB／大谷挨120公里觸身球「啊～」慘叫 連主播都虧浮誇了

道奇今天以4：1擊敗紅雀隊，大谷翔平在面對紅雀隊之戰再度3打數掛蛋，推進連19打席、14打數沒有安打，此役最大亮點來自第七局的觸身球，被75哩（約120.7公里）橫掃球砸中，他哀嚎一聲「啊～」虛弱丟掉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。