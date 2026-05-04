MLB／紅襪狂輸康崔拉斯說「年輕人需要時間」 23歲隊友看不下去

紅襪隊今天打到延長10局以1：3不敵太空人隊，吞下近5戰的第4敗，團隊氣氛持續詭譎，33歲康崔拉斯（Willson Contreras）賽後稱：「有一批年輕團隊，我們必須更有耐心。」23歲邁爾（Marcelo Mayer）對此回應，「在我看來，這只是藉口：把責任推給年輕球員。」

紅襪剛在4月26日開除總教練柯拉（Alex Cora），大批教練團成員走路，崔西（Chad Tracy）代理教頭後以2連勝起步，但接下來5戰吞下4敗。

康崔拉斯賽後被問到選手在教練團異動後是否感受到壓力，他回應：「老實說，沒有。柯拉已經不在這裡了，事件已經結束了，但我的感覺是柯拉被解僱後，選手們反而放鬆了一些，因為緊張感消失了。」

康崔拉斯表示，因為團隊內很多年輕選手，勢必要更有耐心，因為他們沒有太多面對低潮的經驗，「他們很努力、很認真，也願意傾聽，這也是我一直在說的，心理上的準備是非常重要的。」

進一步被問到為何認為緊張感消失，康崔拉斯表示，「好問題，我也不知道。我並沒有深究，但這是我的個人感受，當柯拉不在休息室裡，感覺全隊比較放鬆。這些都不重要，重要的是我們必須打得更好、更穩定。」

康崔拉斯的發言並沒有獲得太多認同，網友批評：「不管他們是否有更放鬆，但還是一樣打得很爛。」「換了新教頭，你們還是一樣一直在輸，要不要停止評論前教頭，先專心打好你們的球？」

邁爾對於這段發言也有回應，「在我看來，這只是藉口：把責任推給年輕球員。不管怎麼說，總歸都是在打棒球，我們都是職業選手，知道自己該做什麼，我們在得點圈表現並不好，當你做不好這點，就沒有辦法得分。」