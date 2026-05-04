MiLB／林盛恩1A後援4局4K勝投 柯敬賢3打數敲1安

旅美辛辛那提紅人隊投手林盛恩今天在小聯盟1A後援登板，投4局4K失1分，拿下個人本季第2勝；洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢今天3打數敲出1支安打、終止近期連4場出賽無安打。

美國職棒小聯盟賽事紅人隊1A今天與明尼蘇達雙城隊1A交手，兩隊前5局打完1比1僵持不下，紅人隊台灣投手林盛恩6局上接替登板，首局讓對手3上3下。

林盛恩7局上被首名打者敲出二壘打，再投出觸身球保送，及時回穩，連飆2次三振，再讓打者敲出右外野方向飛球出局；林盛恩8局上再投出3上3下，9局上接連被敲2支安打，因滾地球失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

紅人隊7局下先靠著二壘打將比數超前，8局下單局3支安打，3次四壞保送，攻勢串聯搶分，一口氣攻下3分、拉開領先差距，終場以5比2搶勝。

林盛恩總計用58球後援投4局，被敲出3支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，無失分，拿下個人本季第2勝，賽後防禦率4.50。

洛杉磯道奇隊1A今天與聖地牙哥教士隊1A交手，道奇隊台灣野手柯敬賢先發扛4棒、守右外野，柯敬賢1局下吞下三振，3局下壘上有人時敲出中外野方向安打推進，5局下遭觸身球保送上壘，靠著隊友全壘打跑回分數。

柯敬賢7局下敲出滾地球形成雙殺，9局下選到四壞保送上壘，今天單場3打數敲出1支安打，有1得分，賽後打擊率2成73；道奇隊延長賽10局以10比12吞敗。