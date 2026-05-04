MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

老虎隊今天繼續在底特律主場迎戰遊騎兵隊，台灣好手李灝宇7局下揮出1分打點安打，帶動這半局4分攻勢，幫助老虎拉大到6分領先，終場以7：1獲勝，不但2勝1敗贏得系列賽，本季戰績18勝17敗也和守護者隊並列分區第1。

老虎打線面對遊騎兵先發投手萊特（Jack Leiter），前4局都是3上3下，一共吞下6次三振，5局下格林（Riley Greene）獲保送，托克森（Spencer Torkelson）轟出兩分砲，取得2：0領先。

老虎6局下再靠兩支安打攻下1分，遊騎兵開賽連續6局掛零，7局上扳回一城，追成1：3。

李灝宇3局、5局都遭萊特三振，7局下2出局二壘有人時，再次面對萊特在2好2壞後，逮中96英里伸卡球，揮出右外野方向安打，攻下1分打點，比數形成4：1，也把萊特打退場。

遊騎兵推出第2任投手亞歷山大（Tyler Alexander），老虎接下來3棒連續安打追加3分，這半局一輪猛攻奠定勝基，重返美聯中區龍頭。

李灝宇今天3打數1安打、吞下2K，打點、得分各1分，近6戰有4場出現安打，本季出賽12場打擊率2成12、全壘打1支、打點5分。