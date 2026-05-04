MLB／大谷挨120公里觸身球「啊～」慘叫 連主播都虧浮誇了

道奇今天以4：1擊敗紅雀隊，大谷翔平在面對紅雀隊之戰再度3打數掛蛋，推進連19打席、14打數沒有安打，此役最大亮點來自第七局的觸身球，被75哩（約120.7公里）橫掃球砸中，他哀嚎一聲「啊～」虛弱丟掉球棒，連主播都虧：「有點誇張了喔！」

第七局紅雀投手布魯爾（Justin Bruihl）登板，一出局、一壘有人輪到大谷，第一顆就打到他的身上，挨了這一下，大谷當場發出「啊～」的慘叫聲，虛弱丟掉球棒後，將手套叼在嘴裡像是大狗狗一樣走向一壘，大谷的臉上掛滿笑容，因為這是一顆120公里橫掃球。

轉播台上也爆笑出聲，主播戴維斯（Joe Davis）說：「有點誇張了喔！那是75哩的橫掃球，他自己應該也知道。」擔任球評的郝西瑟（Orel Hershiser）則說：「我想他應該是在被打到之前就先叫了，這球還是打在最有緩衝的地方。」