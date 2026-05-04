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MLB／岡本和真對雙城3戰4轟 村上宗隆、賈吉13轟並列全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
岡本和真連3戰4轟。 路透社
岡本和真連3戰4轟。 路透社

藍鳥日本重砲岡本和真今天再轟雙城隊，9局上兩分全壘打幫助球隊追到1分差，也是近3戰第4轟，但藍鳥出現再見雙殺，終場以3：4落敗，兩隊在4連戰各拿兩勝扯平。

岡本對雙城系列賽火力大爆發，前天締造生涯首次雙響砲紀錄，昨天6局上轟出陽春砲，今天9局上追加兩分砲，生涯首次連續3場比賽開轟，目前9支全壘打在美聯排名並列第8。

藍鳥今天打完前8局1：4落後，岡本9局上面對托帕（Justin Topa）逮中81英里橫掃球，轟成中左外野方向401英尺兩分砲，連續兩天從他的手中開轟；藍鳥接下來連續兩支安打攻占一、二壘，但出現雙殺打結束比賽，本季對戰雙城7場3勝4敗落幕。

岡本對雙城4連戰合計16打數5安打，其中就有4轟，一共攻下7分打點，本季9轟、22分打點暫居藍鳥雙冠王，打擊率則是2成36。

白襪隊村上宗隆、洋基隊賈吉（Aaron Judge）目前13轟並列大聯盟全壘打王。

日本 村上宗隆 藍鳥

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