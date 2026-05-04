MLB／大谷連19打席沒安打 道奇教頭相信他會沮喪但不用太擔心

道奇隊今天以4：1擊敗紅雀隊，中斷4連敗，但大谷翔平3打數沒有安打，靠1次四壞球、1次觸身球保送上壘，已累積連19打席沒有安打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，大谷本人應該也會有點沮喪，但並未表現出來，「我相信他很快會走出低潮。」

羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發6局被敲6安打、無失分，成為道奇止敗英雄，這一勝入手後，本季累積5勝0敗、防禦率1.25，勝投在隊上領跑。

道奇打線在第二局靠塔克（Kyle Tucker）、帕赫斯（Andy Pages）兩支二壘打串連開張分數，金慧成的一壘打再添1分；第五局金慧成擔任首位打者敲安，推進二壘後，弗里曼（Freddie Freeman）安打送回分數，第九局則是寇爾（Alex Call）得點圈安打建功，道奇攻下第4分。

大谷翔平在第三局、第七局分別靠四壞球、觸身球保送上壘，其餘3打席空手而歸，從4月30日起已經連19打席、14打數沒有安打，逼近2020年在天使隊的連21打席生涯最長紀錄。

羅伯茲表示，大谷對自己標準很高，可以理解他應該會感到沮喪，但大谷並未將自己的沮喪表現出來。他提到，大谷先前打擊機制有點跑掉，「前一波在主場的系列賽，我們一度覺得已經修正得差不多了，但他在這個系列賽的打擊手感不是很好，有些球拉打成滾地球，有些球則是推打的飛球被擠壓。」羅伯茲強調，「以他的能力，一定可以調整回來。」