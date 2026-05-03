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MLB／連14打席未敲安 主帥分析大谷低迷關鍵：追打壞球比例增加

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平近期打擊陷入低潮。 法新社
大谷翔平近期打擊陷入低潮。 法新社

道奇今日在客場2：3輸給紅雀吞下4連敗的比賽中，陣中球星大谷翔平表現仍陷低迷，今天4打數0安打吞2K，已經長達14打席未敲安。賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到近期大谷的低潮，他分析問題在於「追打壞球比例增加」。

衛冕軍道奇隊近14場比賽苦吞9敗，整體戰力與季初的強勢表現形成強烈對比。當中很大一部分原因在於主力球星大谷翔平的打擊未能發揮，此役他全場4打數無安打，道奇全隊也只敲出8支一壘安，攻勢不僅無法串連、延續，還出現4次雙殺，簡直就是在傷口上撒鹽。賽後，羅伯茲談到打線近況，他說：「如果全隊都沒有好的揮棒，大家就不會專注於選到保送，而是會想多做一點，結果反而變得過度用力。」

羅伯茲接著說：「（雙殺打）真的很傷，對手完成了幾次非常關鍵的雙殺，直接斬斷我們的攻勢。另外，我們也確實沒能有效突破對方先發投手。」

至於大谷翔平近期陷入低潮期，對此羅伯茲則給出這樣的解釋，「在主場時看起來翔平已經做出調整、回到正軌，但這2場比賽他追打壞球的比例有點增加，狀況和主場看到的不太一樣。」

大谷翔平在先前主場對小熊與馬林魚的系列戰中，曾連續2場比賽創下單場3安猛打賞的佳績，火力回溫一度有回溫跡象；然而，道奇在近期作客聖路易後，大谷再度熄火，更是創下本季最長「連續14打席無安打」的慘澹表現。

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