MLB／先發6局好投仍問天！羅伯茲談朗希表現：每次出場都在進步

道奇隊日本投手佐佐木朗希今日扛先發任務，面對紅雀隊投6局失3分，本季首度繳出優質先發。不過，道奇今日打線依舊低迷，全場8安都是一壘安，且攻勢沒有成功串連，最終2：3不敵紅雀，朗希個人也吞下本季第3敗。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後回顧朗希今日的投球表現，並給予稱讚。

佐佐木朗希今天6局共投104球，投球數創旅美生涯新高，還取得了本賽季的首次優質先發（QS），意即投滿6局或以上，失分不超過3分。賽後，羅伯茲仍給予他讚賞，他指出：「朗希雖然在那一局（3局下）丟了3分，但他完成了優質先發，也把球數拉到100球以上，這對牛棚來說非常有幫助，也對球隊接下來要力拚獲勝很重要。」

不過，羅伯茲也提醒，今天投104球中只有65顆好球的佐佐木朗希，控球不佳問題依舊存在，特別是在第2局2出局後連續出現四死球的危機，「他在球數領先時就投出觸身球了，這不應該發生。還有一次，他保送了第9棒打者。這種情況發生時，這樣就會讓對方打線重新輪回到前段棒次。」羅伯茲補充。

然而，羅伯茲話鋒一轉，再度給予朗希正面評價，特別是相較他在本季初前幾場先發慘不忍睹的表現而言，他說：「我認為我們看到了他很大的進步。在最近幾場比賽中，他每次出場都在進步。不過，還有一些細節需要完善，像是他需要正確地解決那些應該解決的打者，並盡可能減少面對的打者數量。」

總結本季目前佐佐木朗希投球成績，出賽6場，他交出1勝3敗、防禦率5.97的成績單，另有26次三振和15次保送。