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MLB／一個「微調」就找回火力 岡本和真兩戰3轟盡顯重砲本色

聯合新聞網／ 綜合外電報導
岡本和真持續火燙表現。 法新社
岡本和真持續火燙表現。 法新社

多倫多藍鳥隊日籍重砲岡本和真持續火燙，在今天客場對雙城隊的比賽中，再度展現驚人長打火力，轟出飛行距離達453英尺（約138公尺）陽春砲，本季第8號全壘打出爐；岡本近兩戰輸出3轟，宣告走出低潮。

岡本近7場比賽累積3支全壘打、9分打點，長打率高達.577，逐漸找回日本頂級重砲的身手。目前他賽季累計打擊率.235、8轟、20打點，其中長打與打點皆為隊內最佳。

回顧開季，岡本一度打出6場連續安打的亮眼表現，但在4月中旬至下旬期間陷入低潮，16場比賽僅有.193打擊率，整體攻擊指數也明顯下滑。不過隨著調整逐漸奏效，他自4月底開始回溫，近期更迎來爆發。

美國媒體分析指出，岡本近期在打擊區的站位進行微調，將位置向後退約12.7公分，並更貼近本壘板約5公分，如此一來有助於減少揮空、提升擊球品質。這項打擊調整被認為是他近期火力復甦的關鍵之一。

對此，岡本也坦言，自己透過每日訓練並與教練團持續溝通，努力找回最佳狀態，顯示其在適應大聯盟節奏上的積極態度。

隊友史卓（Myles Straw）對岡本這發超大號全壘打更是讚不絕口，直言這是他見過最令人印象深刻的全壘打之一，「能把球轟進這座球場中外野二層看台並不容易，他在面對各種球路的適應能力也越來越好，就像小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一樣具備強大的擊球爆發力。」

史卓也表示，全隊對岡本的狀態感到滿意，並認為他正逐漸享受比賽，「和他一起打球非常有趣。」

隨著手感持續升溫，岡本不僅站穩球隊核心打者地位，也讓外界對他在大聯盟的長期發展充滿期待。

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