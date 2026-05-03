MLB／一起沉淪！國聯西區5隊同時處於至少3連敗 史上首見詭異紀錄

洛杉磯道奇隊近期狀態持續低迷，在客場以2比3不敵聖路易紅雀隊後，苦吞本季最長的4連敗，且近14戰吞下9敗，整體戰力與季初的強勢表現形成強烈對比。

此役大谷翔平又是4打數無安打，已經連續3場比賽未敲出安打，當家核心連同整體打線一起陷入低潮，也成了球隊近期掙扎的縮影。

道奇在休賽季積極補強，包括引進重量級自由球員，一度被外界看好具備挑戰單季120勝的實力，開季表現也確實強勢。不過自4月下旬開始，球隊戰績出現明顯下滑，接連在與巨人、馬林魚及紅雀的系列賽中失利，整體氣勢急轉直下。

目前最令人憂心的仍是打線火力。此戰道奇雖在9局試圖反攻，但仍無法扭轉戰局，且已連續4場比賽得分未超過2分，進攻端明顯失去連貫性與長打威脅。作為聯盟備受矚目的強權球隊，如此表現也讓外界跌破眼鏡。

由於道奇陣中擁有多名日本球員，加上賽事在日本透過電視頻道密集轉播，適逢日本黃金週假期，不少球迷原本期待觀賞精彩比賽，卻接連目睹球隊吞敗，失望情緒迅速蔓延。社群平台上充斥著「難得假期卻看到連敗」、「打線像在放假」、「大谷打不出來比賽看得很悶」、「這支道奇可能是近年最弱」等負面聲音，甚至有球迷直言已失去觀賽動力。

不只是道奇狀態低迷，整個國聯西區似乎都陷入迷航之中，教士也是苦吞4連敗，讓他們一度站上分區第一之後又拱手讓出，另外像是響尾蛇、落磯和巨人也都各自一波3連敗，根據統計，這是大聯盟史上首次出現同一分區所有球隊同時至少3連敗的罕見紀錄。

與國聯西區形成對比的便是國聯中區，包括小熊、紅雀、紅人、釀酒人、海盜的勝率至少都有52.9%，形成相當高水準的激烈對抗。