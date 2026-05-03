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MLB／今永昇太7局無失分封鎖響尾蛇 強勢收下本季第3勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今永昇太主投7局僅被敲4安打、無失分，送出5次三振，強勢收下本季第3勝，防禦率維持在2.40的優質水準。 法新社
今永昇太主投7局僅被敲4安打、無失分，送出5次三振，強勢收下本季第3勝，防禦率維持在2.40的優質水準。 法新社

今永昇太在主場面對響尾蛇隊繳出壓倒性表現，主投7局僅被敲4安打、無失分，送出5次三振，強勢收下本季第3勝，防禦率維持在2.40的優質水準。小熊最終以2比0封鎖對手，取得近期4連勝以及主場10連勝。

比賽第2局，小熊靠著哈普（Ian Happ）開轟打破僵局，這支本季第8號陽春砲也成為今永最穩定的火力支援。取得領先後，今永完全掌控比賽節奏，運用變化球尤其是指叉球有效壓制對手打線，從第2局到第6局期間幾乎未讓對手站上得點圈，展現極高的控場能力。

雖然第7局一度出現小危機，被古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出二壘打，接著投出四壞球形成2出局一、二壘局面，但他讓打者擊出滾地球出局，成功化解全場最大危機。總計今永僅用87球完成7局任務，展現高效率與穩定性。

小熊直到第8局才再添保險分。哈普先以三壘打上壘後，鈴木誠也雖然前3打席未敲安，但關鍵時刻擊出左外野犧牲飛球，帶回重要第2分，幫助球隊穩住勝局。最終由牛棚投手布朗（Ben Brown）接手，完成關門任務。

賽後今永表示，自己並沒有特別突出的單一球路，而是確實執行賽前與教練及捕手討論的配球策略，「只是把該做的事情做好。」他也強調，小熊守備給予極大幫助，「我們的野手不只守備能力強，站位也非常精準，讓我在場上有一種不管打到哪裡都會被接殺的安心感。」

總教練康索（Craig Counsell）也對今永大加讚賞，認為他在配球與執行上都達到極高水準，是球隊近期穩定前進的重要關鍵。

本季邁入大聯盟第3年的今永，目前7場先發繳出3勝2敗、防禦率2.40的成績。對於自身表現，他仍保持謙虛態度，「我還不是一個完成型的投手，還有很多可以進步的地方。對我來說，每一場比賽都一樣重要，接下來也會持續累積表現。」

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