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MiLB／林維恩先發連抓15個出局數 潘文輝飆速156中繼勝
旅美運動家隊投手林維恩今天在小聯盟2A出賽，7局6K無失分優質先發，但牛棚沒有穩守，林維恩無緣勝投；費城人隊1A潘文輝中繼登板，投1.1局飆速156公里，奪下本季首勝。
運動家隊2A今天與亞利桑那響尾蛇隊2A交手，運動家隊台灣20歲左投林維恩擔任先發，林維恩首局讓對手3上3下，2局被首名打者敲出安打，接著製造滾地球出局，再連續投出2次三振、凍結對手攻勢。
林維恩3局上也是被首名打者敲安，接著投出三振，製造外野平飛球、左外野方向飛球出局；從3局第1個出局數算起，連續解決15名打者，沒讓對手再上到壘包、展現壓制力，7局投完球隊1比0領先時退場。
林維恩今天總計用80球投7局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、沒有死四球保送，無失分，球隊牛棚沒能穩守，終場以1比3吞敗，林維恩優質先發無關勝敗，賽後防禦率降至1.61。
費城人隊投手潘文輝今天在1A中繼登板對聖路易紅雀隊1A，今天兩隊4局打完費城人隊6比1領先，5局下潘文輝接手中繼，1人出局後被敲出安打，接著連飆2次三振、凍結對手攻勢，6局下讓首名打者敲出二壘方向滾地球後退場。
潘文輝今天總計用19球投1.1局，僅被敲出1支安打，沒有四死球保送，投出3次三振、無失分，最快球速156公里，球隊終場以9比6搶勝，潘文輝拿下個人本季首勝，賽後防禦率4.50。
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