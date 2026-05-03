聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇替補上場守二壘 對遊擊兵2打數無安打
底特律老虎隊今天在主場迎戰遊擊兵隊，23歲台灣野手李灝宇沒有被排進先發，但在第4局就被換上場守二壘，2次打擊機會沒有擊出安打，老虎打線則是全場敲11安，終場以5：1收下勝利。
老虎在主場與遊擊兵進行3連戰，昨天首場比賽李灝宇先發上陣，繳出4支1的表現、敲回1分打點，今天遊擊兵排出右投洛克（Kumar Rocker）先發，李灝宇從板凳出發。
老虎打線前2局就取得5：0的領先，把洛克打退場，由康崔爾（Cal Quantrill）登板中繼。老虎先發二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）前2打數都敲出安打，打完3局後被換下場，4局上由李灝宇上場接替守二壘、打第2棒。
李灝宇4局下首次打擊機會，2出局一、二有人時上場，與康崔爾纏鬥到滿球數，最後擊出中外野飛球出局，7局下對決遊騎兵右投格雷（Peyton Gray），抓第1球揮出中外野方向飛球出局。
此戰李灝宇2次打擊機會沒有揮出安打，目前打擊率2成，而老虎則是第3局起就沒再攻下分數，但2任投手合力壓制對手，蒙特洛（Keider Montero）6.2局失1分奪勝投，安德森（Drew Anderson）後援2.1局無失分。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。