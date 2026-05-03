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MLB／李灝宇替補上場守二壘 對遊擊兵2打數無安打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇被換上場守二壘，2次打擊機會沒有擊出安打。 美聯社
李灝宇被換上場守二壘，2次打擊機會沒有擊出安打。 美聯社

底特律老虎隊今天在主場迎戰遊擊兵隊，23歲台灣野手李灝宇沒有被排進先發，但在第4局就被換上場守二壘，2次打擊機會沒有擊出安打，老虎打線則是全場敲11安，終場以5：1收下勝利。

老虎在主場與遊擊兵進行3連戰，昨天首場比賽李灝宇先發上陣，繳出4支1的表現、敲回1分打點，今天遊擊兵排出右投洛克（Kumar Rocker）先發，李灝宇從板凳出發。

老虎打線前2局就取得5：0的領先，把洛克打退場，由康崔爾（Cal Quantrill）登板中繼。老虎先發二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）前2打數都敲出安打，打完3局後被換下場，4局上由李灝宇上場接替守二壘、打第2棒。

李灝宇4局下首次打擊機會，2出局一、二有人時上場，與康崔爾纏鬥到滿球數，最後擊出中外野飛球出局，7局下對決遊騎兵右投格雷（Peyton Gray），抓第1球揮出中外野方向飛球出局。

此戰李灝宇2次打擊機會沒有揮出安打，目前打擊率2成，而老虎則是第3局起就沒再攻下分數，但2任投手合力壓制對手，蒙特洛（Keider Montero）6.2局失1分奪勝投，安德森（Drew Anderson）後援2.1局無失分。

洛克 托瑞斯 底特律

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