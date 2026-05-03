快訊

護師不滿...卓榮泰要求護理考試不要太難 石崇良揭背後考量「這因素」

台灣地狹人稠 揭密國軍砲兵訓練如何克服場地問題

沒美乃滋也能做！加入冰箱裡1食材可做出更濃郁馬鈴薯沙拉

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／佐佐木朗希本季首次QS仍吞敗 大谷翔平對紅雀兩戰9支0

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平持續低潮中。 路透社
大谷翔平持續低潮中。 路透社

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天登板先發，對紅雀隊投6局失3分，本季首次繳出優質表現，但全隊8支安打都是短程一壘打，得分效果有限，終場以2：3落敗，本季首次吞下4連敗。

佐佐木朗希用104球（65顆好球）完成6局任務，本季6場先發任務首次單場投球數破百，被揮出5支安打，出現兩次保送，投出4次三振，失3分都集中在3局下，包括被沃克（Jordan Walker）轟出兩分砲，他也是紅雀本季首位達到10轟的球員。

佐佐木朗希開季前5戰只有兩場投滿5局，今天首次優質先發（Quality Start，QS），但道奇打線遭紅雀4名投手封鎖，完全沒有長打表現，一共吞下8次三振，佐佐木朗希吞敗後戰績掉到1勝3敗、防禦率5.97。

佐佐木朗希本季首次繳出優質表現，可惜未能得到隊友火力支援。 路透社
佐佐木朗希本季首次繳出優質表現，可惜未能得到隊友火力支援。 路透社

紅雀先發投手麥格瑞維（Michael McGreevy）投6局，只被揮出3支安打、出現3次保送，本季第2勝到手；紅雀6連勝後，戰績20勝13敗和道奇相同。

道奇打完前8局只有4支安打，9局上2出局後，連續出現4支安打攻下兩分，最後還是1分差落敗；大谷翔平全場4次打數掛零，被三振兩次，對紅雀3連戰前兩戰合計9支0、吞下3K，本季打擊率2成52、全壘打6支、打點13分。

日本 沃克 紅雀

延伸閱讀

MLB／碰到紅雀就變小弟 海盜王牌史肯斯生涯交手7場慘吞0勝5敗

MiLB／莊陳仲敖2A連2戰挨轟無關勝敗 林振瑋先發吞敗

中職／曾家輝奪生涯首場先發勝 兄弟全場僅1安還「誤」事不敵桃猿

中職／蘇智傑連3戰開轟成「亞太王」 19歲張宥謙5局失2分奪生涯首勝

相關新聞

MLB／佐佐木朗希本季首次QS仍吞敗 大谷翔平對紅雀兩戰9支0

道奇隊日本投手佐佐木朗希今天登板先發，對紅雀隊投6局失3分，本季首次繳出優質表現，但全隊8支安打都是短程一壘打，得分效果有限，終場以2：3落敗，本季首次吞下4連敗。

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

太空人隊作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰第2戰，旅美好手鄧愷威中繼1.1局無失分，奪下本季第3次中繼成功，最快球速達96.1英里，太空人終場6：3獲勝，系列賽戰成平手。

MLB／近兩戰瘋狂3轟痛擊雙城 岡本和真成為藍鳥雙冠王

藍鳥隊日本重砲岡本和真近況火熱，對雙城隊之戰6局上轟出陽春砲，繼昨天雙響砲後再度開砲，本季8支全壘打、20分打點都是全隊最猛，藍鳥終場以11：4獲勝，4連戰2勝1敗領先。

MLB／李灝宇替補上場守二壘 對遊擊兵2打數無安打

底特律老虎隊今天在主場迎戰遊擊兵隊，23歲台灣野手李灝宇沒有被排進先發，但在第4局就被換上場守二壘，2次打擊機會沒有擊出安打，老虎打線則是全場敲11安，終場以5：1收下勝利。

MiLB／林維恩先發連抓15個出局數 潘文輝飆速156中繼勝

旅美運動家隊投手林維恩今天在小聯盟2A出賽，7局6K無失分優質先發，但牛棚沒有穩守，林維恩無緣勝投；費城人隊1A潘文輝中...

MLB／村上宗隆13轟重奪全壘打王 長打紀錄比肩「四大怪物」

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪隊日籍好手村上宗隆，今天作客聖地牙哥教士隊2局上的第2打席敲出3分全壘打，本季以及生涯在M...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。