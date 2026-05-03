快訊

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

大家都在用！iPhone 17 Pro背蓋翹起「過保修理花4千」 店員曝1物強度太強

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

MLB／近兩戰瘋狂3轟痛擊雙城 岡本和真成為藍鳥雙冠王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

藍鳥日本重砲岡本和真近況火熱，對雙城隊之戰6局上轟出陽春砲，繼昨天雙響砲後再度開砲，本季8支全壘打、20分打點都是全隊最猛，藍鳥終場以11：4獲勝，4連戰2勝1敗領先。

藍鳥今天9支安打包括4支全壘打，岡本6局上面對雙城第2任投手托帕（Justin Topa），在1好1壞後逮中92英里伸卡球，轟成中外野方向453英尺大號全壘打，幫助藍鳥追成3：4。

藍鳥8局上打了11人次狂攻8分逆轉情勢，岡本在無人出局一、二壘有人時揮出關鍵安打，攻下追平分，帶動全隊瘋狂攻勢，此役5打數2安打，打點、得分各2，暫居藍鳥雙冠王，打擊率從2成28從升至2成35。

白襪隊村上宗隆目前13支全壘打，獨居大聯盟全壘打王，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）12轟並列第2，岡本8轟美聯排名並列11。

藍鳥 日本

延伸閱讀

MLB／岡本和真旅美首度雙響砲 藍鳥隊友「日式鞠躬敬禮」迎接

MLB／村上宗隆13轟重奪全壘打王 長打紀錄比肩「四大怪物」

MLB／村上宗隆生涯前32場敲13轟 再次獨居大聯盟全壘打王

中職／蘇智傑連3戰開轟成「亞太王」 19歲張宥謙5局失2分奪生涯首勝

相關新聞

MLB／岡本和真旅美首度雙響砲 藍鳥隊友「日式鞠躬敬禮」迎接

藍鳥隊日籍重砲手岡本和真，今天顯然不打算讓村上宗隆的第13轟搶走媒體版面。他在客場面對雙城隊的比賽中以先發第4棒三壘手登場，一舉轟出兩發全壘打，完成大聯盟生涯首次單場雙響砲。

MLB／大谷長打難產、道奇首度3連敗 羅伯茲直言打線低迷

洛杉磯道奇隊在客場對戰聖路易紅雀的比賽中陷入低潮，大谷翔平以「第1棒、指定打擊」先發出賽，全場5打數無安打，球隊最終未能突破對手投手群封鎖，苦吞本季首次3連敗。

MLB／近兩戰瘋狂3轟痛擊雙城 岡本和真成為藍鳥雙冠王

藍鳥隊日本重砲岡本和真近況火熱，對雙城隊之戰6局上轟出陽春砲，繼昨天雙響砲後再度開砲，本季8支全壘打、20分打點都是全隊最猛，藍鳥終場以11：4獲勝，4連戰2勝1敗領先。

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

太空人隊作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰第2戰，旅美好手鄧愷威中繼1.1局無失分，奪下本季第3次中繼成功，最快球速達96.1英里，太空人終場6：3獲勝，系列賽戰成平手。

MLB／村上宗隆13轟重奪全壘打王 長打紀錄比肩「四大怪物」

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪隊日籍好手村上宗隆，今天作客聖地牙哥教士隊2局上的第2打席敲出3分全壘打，本季以及生涯在M...

MLB／村上宗隆生涯前32場敲13轟 再次獨居大聯盟全壘打王

效力於白襪隊的日籍重砲村上宗隆，今天在對上教士隊之戰，2局上轟出一發3分砲，是他本季第13號全壘打，再次在大聯盟獨居領先地位，生涯前32場出賽就敲13轟，也排在大聯盟史上第3位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。