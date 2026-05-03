MLB／近兩戰瘋狂3轟痛擊雙城 岡本和真成為藍鳥雙冠王

藍鳥隊日本重砲岡本和真近況火熱，對雙城隊之戰6局上轟出陽春砲，繼昨天雙響砲後再度開砲，本季8支全壘打、20分打點都是全隊最猛，藍鳥終場以11：4獲勝，4連戰2勝1敗領先。

藍鳥今天9支安打包括4支全壘打，岡本6局上面對雙城第2任投手托帕（Justin Topa），在1好1壞後逮中92英里伸卡球，轟成中外野方向453英尺大號全壘打，幫助藍鳥追成3：4。

藍鳥8局上打了11人次狂攻8分逆轉情勢，岡本在無人出局一、二壘有人時揮出關鍵安打，攻下追平分，帶動全隊瘋狂攻勢，此役5打數2安打，打點、得分各2，暫居藍鳥雙冠王，打擊率從2成28從升至2成35。

白襪隊村上宗隆目前13支全壘打，獨居大聯盟全壘打王，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）12轟並列第2，岡本8轟美聯排名並列11。