MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

效力於白襪隊的日籍重砲村上宗隆，今天在對上教士隊之戰，2局上轟出一發3分砲，是他本季第13號全壘打，再次在大聯盟獨居領先地位，生涯前32場出賽就敲13轟，也排在大聯盟史上第3位。

2026-05-02 11:50