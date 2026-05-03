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MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

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MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威。美聯社
鄧愷威。美聯社

太空人隊作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰第2戰，旅美好手鄧愷威中繼1.1局無失分，奪下本季第3次中繼成功，最快球速達96.1英里，太空人終場6：3獲勝，系列賽戰成平手。

鄧愷威4月29日對金鶯隊先發3局失兩分吞敗，休3天後回到中繼任務，今天7局下2出局一、二壘有人時登板，當時太空人6：3領先，他雖保送吉田正尚形成滿壘，但三振拉菲拉（Ceddanne Rafaela）化解危機。

鄧愷威8局下繼續投球，連續解決3名打者，先K掉王康納（Connor Wong），再讓德賓（Caleb Durbin）揮出三壘滾地球、杜蘭（Jarren Duran）界外飛球出局，用23球（13顆好球）完成中繼任務，本季戰績1勝2敗3中繼、防禦率2.57。

太空人先發投手艾里蓋提（Spencer Arrighetti）投5局失1分，開季至今4連勝，太空人本季對戰紅襪4勝1敗，紅襪13勝20敗繼續在美聯東區排名墊底，但領先太空人半場勝差。

吉田正尚 紅襪 波士頓

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