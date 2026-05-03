聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功
太空人隊作客波士頓，今天對紅襪隊進行3連戰第2戰，旅美好手鄧愷威中繼1.1局無失分，奪下本季第3次中繼成功，最快球速達96.1英里，太空人終場6：3獲勝，系列賽戰成平手。
鄧愷威4月29日對金鶯隊先發3局失兩分吞敗，休3天後回到中繼任務，今天7局下2出局一、二壘有人時登板，當時太空人6：3領先，他雖保送吉田正尚形成滿壘，但三振拉菲拉（Ceddanne Rafaela）化解危機。
鄧愷威8局下繼續投球，連續解決3名打者，先K掉王康納（Connor Wong），再讓德賓（Caleb Durbin）揮出三壘滾地球、杜蘭（Jarren Duran）界外飛球出局，用23球（13顆好球）完成中繼任務，本季戰績1勝2敗3中繼、防禦率2.57。
太空人先發投手艾里蓋提（Spencer Arrighetti）投5局失1分，開季至今4連勝，太空人本季對戰紅襪4勝1敗，紅襪13勝20敗繼續在美聯東區排名墊底，但領先太空人半場勝差。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。