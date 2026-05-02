MLB／岡本和真旅美首度雙響砲 藍鳥隊友「日式鞠躬敬禮」迎接

藍鳥隊日籍重砲手岡本和真，今天顯然不打算讓村上宗隆的第13轟單獨搶走媒體版面。他在客場面對雙城隊的比賽中以先發第4棒三壘手登場，一舉轟出兩發全壘打，完成大聯盟生涯首次單場雙響砲。

岡本和真全場貢獻3分打點，不僅帶領藍鳥贏球，其賽季全壘打數也累積至7支，正式超越大谷翔平的6支，持續追趕村上宗隆。

比賽第4局雙方2比2平手時，岡本在無人出局情況下面對先發投手伍茲理查森（Simeon Woods Richardson），鎖定第5球滑球全力揮擊，擊出初速約168.6公里、飛行距離約118.9公尺、仰角29度的強勁飛球，直送左外野看台。隨後岡本又在第5局1出局一壘有人的情況下，再度鎖定對手投出的內角低球，將球轟向左外野看台，客場球迷瞬間鴉雀無聲。

這2發全壘打是岡本自4月25日對守護者敲出第5號全壘打後，睽違6場再度開轟。同時累積7轟和18分打點都高居藍鳥陣中之冠。目前岡本出賽30場，打擊率為.228、OPS.742

除了場上火力爆發，岡本也在場下與隊友建立深厚連結。第1支全壘打回到休息區後，隊友們以日本式「鞠躬敬禮」方式迎接他，包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在內的隊友一同低頭致意，岡本也笑著回禮，隨後更被史普林格（George Springer）熱情擁抱，畫面溫馨又充滿團隊凝聚力。

藍鳥官方社群平台也分享這段「鞠躬慶祝」畫面，引發球迷熱烈討論，不少網友留言表示「太可愛了」、「這支球隊氣氛太棒」、「岡本真的被大家喜歡」，甚至有人直呼「這是史上最棒的慶祝方式」。

岡本接受媒體訪問時表示，自己能夠回穩的關鍵在於每天持續訓練，並且與教練團保持溝通，「每天不斷練習，邊和教練討論邊調整。」談到第2支全壘打時，他也自信表示「打得很好」。

更特別的是，在敵地接受訪問時，現場竟出現「Okamoto！Okamoto！」的呼喊聲。儘管雙城球迷多數已離場，但仍有不少藍鳥球迷聚集在場邊，只為近距離觀看他。岡本最後還向球迷揮手致意，再次引發歡呼。

當地轉播單位《Sportsnet》也對岡本表現大加讚賞，評論員席德爾（Joe Siddall）指出，「岡本在打擊區非常冷靜，能精準掌握投手球路。他不只是長打型打者，同時具備選球能力與穩定擊球技巧，是能帶來巨大破壞力的打者。」