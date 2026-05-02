MLB／大谷長打難產、道奇首度3連敗 羅伯茲直言打線低迷

洛杉磯道奇隊在客場對戰聖路易紅雀的比賽中陷入低潮，大谷翔平以「第1棒、指定打擊」先發出賽，全場5打數無安打，球隊最終未能突破對手投手群封鎖，苦吞本季首次3連敗。

回顧前一場對邁阿密馬林魚的比賽，大谷雖然選到3次四壞球保送，但2打數無安打，已連續2場比賽沒有安打。特別是在球隊3連敗期間，大谷僅僅敲出1支安打，狀態還是低迷。

至於道奇打線此役全面熄火，無法有效把握得分機會，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後神情凝重地表示，「我們沒有打出應有的表現。」

羅伯茲坦言，目前陣中有不少球員仍在努力擺脫低潮，「整體來看，對手的揮棒狀況明顯更好，我們的表現還不夠理想。」他也指出，現階段打線狀況不佳的球員多於狀態良好的球員，認為單純透過調整打序並無法解決問題，因此暫時不考慮大幅變動陣容。

數據顯示，道奇近10場比賽的長打率為大聯盟最低，引發外界對「長打火力不足」的質疑。

羅伯茲分析，球隊在不少關鍵球數下未能有效把握機會，「我們有些揮擊並沒有擊中甜蜜點，應該要擊出更有力的擊球，打出更好的打席。即使取得有利球數，也沒能轉化為攻勢。」

他進一步指出，除了塔克（Kyle Tucker）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith）與孟西（Max Muncy）之外，其餘球員長打產出不足的原因難以解釋，顯示整體打線狀況仍有待調整。

儘管如此，羅伯茲還是強調球隊需要整體突破，「現在並不是靠某一位打者帶動全隊，而是需要所有人一起提升表現，才能走出低潮。」

可能是全聯盟最不缺火力的球隊，如今道奇反倒是面臨打擊低潮和嚴重得分乾旱，屢屢讓投手的好表現只能問天。大谷翔平乃至於道奇如何找回進攻火力和長打破壞力，也成為近期球迷關注焦點。