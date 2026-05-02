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MLB／村上宗隆13轟重奪全壘打王 長打紀錄比肩「四大怪物」

中央社／ 綜合外電報導
日籍好手村上宗隆，今天作客聖地牙哥教士隊2局上的第2打席敲出3分全壘打，本季以及生涯在MLB的第13轟出爐。 路透通訊社
日籍好手村上宗隆，今天作客聖地牙哥教士隊2局上的第2打席敲出3分全壘打，本季以及生涯在MLB的第13轟出爐。 路透通訊社

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪隊日籍好手村上宗隆，今天作客聖地牙哥教士隊2局上的第2打席敲出3分全壘打，本季以及生涯在MLB的第13轟出爐，傲視國聯與美聯。

日媒Full-Count報導，若村上維持目前節奏，有望繳出單季65轟的驚人成績。

村上本賽季從日職轉戰大聯盟後手感火燙，頻頻敲出全壘打，今天一發強勁全壘打再度展現打擊火力。

2局上村上於2出局一三壘有人情況下，瞄準教士隊投手馬奎斯（German Marquez）一顆掉到好球帶正中的彈指曲球一棒轟出中右外野大牆，這發3分砲瞬間讓白襪將分數拉開為6比0。

村上這一轟的擊球初速為111.1英里（約時速178.8公里）、飛行距離413英尺（約125.9公尺）、仰角26度。

村上繞壘時，高舉右手慶祝，回到休息區之後也笑著與隊友擊掌致意。

賽後白襪新星蒙哥馬利（Colson Montgomery）盛讚村上的影響力，「他能打點、能改變比賽，讓隊友壓力大幅減輕。他一支全壘打，就像我們每個人都打了一樣。」

這是村上4月27日對洛杉磯天使轟出逆轉三分砲以來，再度開轟。村上原本與紐約洋基隊的「法官」賈吉（Aaron Judge）與休士頓太空人隊的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），以12轟並列MLB全壘打排行榜榜首，如今再次獨居大聯盟全壘打榜首位。

白襪隊2局上灌進6分，接著在5局上與8局上各拿1分，教士隊在8局下追回2分，但最終還是2比8輸給白襪。

村上賽後本季出賽32場，打擊率2成39、13支全壘打，打點26分排在第5，整體攻擊指數（OPS）為0.967。此外他選到27次保送，排名第4。

根據《Opta Stats》統計，村上成為大聯盟史上第5位在球隊前32場比賽就達成至少「13支全壘打、27次保送」的球員，也是近20年來首見。先前達成此壯舉的包括貝比魯斯（Babe Ruth，1928、1930年）、麥奎爾（Mark McGwire，1992年）、普荷斯（Albert Pujols，2006年）與托米（Jim Thome，2006年），如今還是大聯盟菜鳥的村上竟能與這些傳奇強打並列，足見其驚人長打潛力。

日職 MLB 白襪 村上宗隆

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