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MLB／村上宗隆生涯前32場敲13轟 再次獨居大聯盟全壘打王

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
村上宗隆2局上轟出一發3分砲，是他本季第13號全壘打，再次在大聯盟獨居領先地位。 路透通訊社
村上宗隆2局上轟出一發3分砲，是他本季第13號全壘打，再次在大聯盟獨居領先地位。 路透通訊社

效力於白襪隊的日籍重砲村上宗隆，今天在對上教士隊之戰，2局上轟出一發3分砲，是他本季第13號全壘打，再次在大聯盟獨居領先地位，生涯前32場出賽就敲13轟，也排在大聯盟史上第3位。

村上宗隆今年從日職挑戰大聯盟，開季起就展現重砲本色，今天賽前以12支全壘打和太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟最多。

此戰對上教士隊，村上宗隆在2局上球隊3：0領先時，面對馬奎斯（German Marquez），掌握一顆85.3英哩（約137公里）的彈指曲球，掃成中外野方向的3分全壘打，擊球初速111.1英哩（約178.7公里），飛行距離413英呎（約126公尺），幫助白襪隊打下6分大局。

這一轟是村上宗隆本季第13轟，生涯在大聯盟的前13支長打都是全壘打，再次在大聯盟全壘打榜上獨居第一。同時他生涯前32場出賽敲13轟排名史上第3，僅次於霍金斯（Rhys Hoskins）16轟及阿奎諾（Aristides Aquino）14轟。

日職 太空人 白襪

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