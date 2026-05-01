MLB／挨逆轉2分砲讓大都會坐穩爐主 前洋基牛棚威佛：有點被壓抑

大都會隊開季戰績慘淡，今天8局上以4比3領先國民隊，但佈局投手威佛（Luke Weaver）挨逆轉2分砲，終場反而以4比5輸球，戰績10勝21敗持續位居大聯盟爐主。

大都會昨天被國民以14比2血虐，本場好不容易取得領先，但重金挖角的威佛變速球失投，被阿布拉姆斯（CJ Abrams）敲逆轉2分砲，成為勝負分水嶺。

威佛是洋基隊近年相當倚賴的牛棚大將，休賽季與大都會簽下2年2200萬美元合約，今年出賽12場，防禦率6.00，每局被上壘率1.17。威廉斯（Devin Williams）去年也效力洋基，以3年4500萬美元合約轉戰大都會，雖今天沒失分，但本季出賽11場，防禦率8.00，每局被上壘率2.33，表現比威佛更糟。

對於大都會目前的窘境，威佛賽後受訪時表示，「我們一直跟大家說情況會好轉，這就是比賽，長期下來會回歸平均，但這種情況每天持續發生，這些話就變得沒什麼說服力。原本每天比賽自在發揮的感覺，現在有點被壓抑住。」