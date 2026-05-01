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MLB／李灝宇坦言無法打經典賽很難過 靠「兩遊戲」和旅美幫維持感情

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

老虎隊內野手李灝宇登上大聯盟後，在社群平台Threads獲得極高關注度。大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）今天釋出第三部專訪影片，李灝宇談到經典賽的經歷，以及與台灣球員聯繫感情的方式。

李灝宇原本是經典賽中華隊一員，但賽前傳出傷勢，遺憾退賽。對此，李灝宇坦言，「知道沒有辦法打的時候很難過，我已經有5年沒跟台灣球員一起打球，非常期待那個賽事，最後沒有打很可惜。」

這段經歷是否會影響未來參加奧運、12強或經典賽等國際賽事，李灝宇則說，「我比較專注當下在做什麼事，比較不會往未來想那麼多，還想不到那邊。」

台灣目前有許多球員在美國職棒小聯盟打拼，當被問到如何維繫彼此間的感情，李灝宇透露，「我們會打電動，會一起打《Fortnite》，大家會有一個團體一起玩《GTA》，就是會稍微聯繫打個電話。」

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