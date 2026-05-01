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MiLB／莊陳仲敖2A連2戰挨轟無關勝敗 林振瑋先發吞敗

中央社／ 台北1日電
旅美運動家隊投手莊陳仲敖今天2A先發出賽，4.2局飆6K，挨轟共失掉2分、無關勝敗。中央社
旅美運動家隊投手莊陳仲敖今天2A先發出賽，4.2局飆6K，挨轟共失掉2分、無關勝敗。中央社

旅美運動家隊投手莊陳仲敖今天2A先發出賽，4.2局飆6K，挨轟共失掉2分、無關勝敗，近2場出賽都挨轟；聖路易紅雀2A投手林振瑋先發3.2局失2分，吞下個人本季第2敗。

美國職棒小聯盟賽事運動家隊2A與亞利桑那響尾蛇2A交手，運動家隊由台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖1局上1人出局後被敲出二壘打，但接著連續製造2個飛球出局、沒有失分。

莊陳仲敖2局上再有危機，1人出局後連續被敲2支安打、投出四壞保送，滿壘局面依序讓打者敲出游擊方向飛球出局、投出三振，凍結對手攻勢。

莊陳仲敖3局上1人出局後連續被敲出2支安打，三振抓下第2個出局數後，再被敲出安打失掉1分，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有擴大失分危機。

莊陳仲敖4局上讓對手3上3下，5局上被首名打者潘尼亞（Manuel Pena）敲出陽春砲，接著投出三振、讓打者敲出飛球出局後退場。

莊陳仲敖今天總計用91球投4.2局，被敲出7支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分、球隊領先時退場，但牛棚失守，球隊終場以3比4吞敗，莊陳仲敖無關勝敗，近2場出賽都挨轟，賽後防禦率2.74。

聖路易紅雀2A投手林振瑋今天對堪薩斯市皇家2A先發登板，總計投3.2局被敲出4支安打，投出6次三振，2次四壞保送，失掉2分責失分，球隊終場以2比4吞敗，林振瑋承擔敗投，賽後防禦率4.08。

林振瑋 莊陳仲敖

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