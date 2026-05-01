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MLB／碰到紅雀就變小弟 海盜王牌史肯斯生涯交手7場慘吞0勝5敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
塞揚強投史肯斯生涯就是過不了紅雀這關。 美國聯合通訊社
塞揚強投史肯斯生涯就是過不了紅雀這關。 美國聯合通訊社

塞揚強投史肯斯（Paul Skenes）怎麼也過不了的關卡，來自紅雀隊，今天先發5局失5分（責失4分），海盜隊終場以5：10不敵紅雀，史肯斯生涯對戰紅雀7場，吞下0勝5敗，還不曾拿到勝投。

儘管史肯斯在5局投球任內賞出9次三振，但也被敲8安打，此役的苦戰從全場第一打席就見端倪，紅雀開路先鋒威瑟霍特（JJ Wetherholt）以陽春砲開場，沃克（Jordan Walker）也敲兩分砲，單局就丟掉3分。

紅雀在第3、5局各靠2支安打串連追加分數，史肯斯退場時處於3：5落後，儘管海盜一度追到只剩1分落後，但紅雀第8局灌進5分底定勝果，海盜輸球後4連戰遭到橫掃、吞下5連敗

史肯斯表示，「我在前幾局所有球路的控球都未達最佳狀態，雖然後面有稍微穩定下來，但對手也表現得很出色，我只能想辦法撐過去。」

史肯斯3年生涯合計15敗，其中3分之1是遭紅雀咬傷，對小熊、釀酒人各吞2敗，另外6敗分別來自守護者、太空人、道奇、雙城、大都會、費城人隊。

史肯斯 海盜 紅雀

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