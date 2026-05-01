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MLB／李灝宇先發3支0選到2保送 老虎5：2擊敗勇士

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎隊台將李灝宇。（美聯社資料照）
老虎隊台將李灝宇。（美聯社資料照）

底特律老虎隊與亞特蘭大勇士隊三連戰最後一場比賽，雖是面對勇士隊右投艾爾德（Bryce Elder），台灣強打李灝宇仍被被排進先發陣容中，擔任第8棒、三壘手，3打數沒有安打，但選到2次保送上壘，終場老虎隊以5：2勝出，逃過系列賽被橫掃。

李灝宇自本月中首度升上大聯盟起，前6次先發上陣有5次是對決對方先發左投，如今老虎明星游擊手貝耶茲（Javier Baez）因傷缺陣，原本鎮守三、游的新秀高尼格爾（Kevin McGonigle）將扛起主戰游擊，李灝宇也有望獲得更多出賽機會。

此戰面對紅人右投艾爾德，李灝宇在2局上首打席抓滑球攻擊，敲成中外野方向飛球出局，4局上則是在2出局二壘有人時上場，擊出右外野飛球出局。

前5局打完老虎隊以0：2落後，6局上展開反攻，靠保送和托特森（Spencer Torkelson）的安打攻佔一、二壘，2出局後維爾林（Matt Vierling）揮出安打追回1分，接著一、二壘有人的局面輪到李灝宇，但他擊出捕手前滾地球出局，錯過建功機會。

8局上勇士隊換投帕亞普斯（Joel Payamps），老虎隊卡本特（Kerry Carpenter）先敲三壘打，下一棒維爾林揮出二壘打追平比數，雙方2：2平手，李灝宇接著上場，耐心選到四壞球保送，老虎隨後再靠保送攻佔滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打送回超前分。

老虎隊9局上又有攻勢，對上左投蘇亞雷斯（José Suarez），2出局後靠保送、維爾林安打加上守備失誤多添1分，李灝宇第5次打擊機會再選到1次四壞球保送，接著但格勒（Dillon Dingler）敲出左外野二壘打，二壘上跑者攻回分數，李灝宇則是在本壘遭觸殺，結束老虎隊攻勢。

此戰李灝宇打滿9局，合計3打數沒有安打，但選到2次四壞球保送上壘，連3場比賽上壘，目前出賽9場，打擊率2成08。

老虎隊瓦德茲（Framber Valdez）今天先發6局，被敲出6支安打，送出8次三振，失2分，無關勝敗；勇士隊艾爾德則是先發6局，被擊出6支安打，有3次保送，送出5K，失1分，勝投被牛棚搞砸。

大聯盟 老虎 李灝宇 底特律 MLB

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