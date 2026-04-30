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MLB／簡森關門搞丟史庫柏勝投 歐森再見轟勇士4：3逆轉勝
大聯盟戰績最佳勇士隊今天在主場迎戰老虎隊，首局奧比斯（Ozzie Albies）先轟出2分砲，最後9局下1分落後時，歐森（Matt Olson）砲擊老虎終結者簡森（Kenley Jansen），用一發再見2分砲幫助勇士4：3逆轉贏球，也讓老虎塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）勝投飛掉。
首局勇士鮑德溫（Drake Baldwin）敲安上壘，接著奧比斯狙擊史庫柏，用一發左外野2分砲讓勇士先馳得點，不過2局上老虎靠麥高尼格爾（Kevin McGonigle）安打與勇士先發瑞奇（JR Ritchie）牽制失誤迅速扳平。
3局上老虎格林（Riley Greene）轟出中外野陽春砲助隊3：2領先，比數僵持到9局下，老虎推出終結者簡森，他先保送奧比斯，隨後歐森咬中一顆紅中卡特球，一棒轟出中右外野再見2分砲，率勇士4：3氣走老虎，收下系列賽二連勝。
歐森這支再見2分砲飛行距離397英尺，根據資料顯示這球在大聯盟30座球場中僅有12座會形成全壘打，歐森說：「卡特球是簡森最好的武器，因為想避免雙殺所以我瞄準的比平常高一點，結果他投到中間偏高的位置。」
老虎王牌史庫柏今天先發7局送7次三振，被打5支安打失2分，繳出優質先發但無緣勝投，勇士菜鳥先發瑞奇投5局失3分其中2分責失，送出4三振與4保送無關勝敗，勝投由勇士右投羅培茲（Reynaldo Lopez）後援2局無失分拿下。
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