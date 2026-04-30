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MLB／阿姆斯壯開轟又打回致勝分 小熊贏下對教士系列賽
小熊教士系列賽最終戰今天開打，小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）連兩天開轟，並在第6局打回超前分，加上蕭爾（Matt Shaw）第8局也揮出陽春砲，小熊5：4險勝教士，以2勝1敗贏下系列賽。
小熊2局上靠捕手阿馬亞（Miguel Amaya）中外野安打先馳得點，4局上阿姆斯壯從教士先發瓦德隆（Matt Waldron）手中轟出右外野2分砲，連兩天開砲讓小熊3：0領先。
不過5局下小熊先發泰隆（Jameson Taillon）遭教士安都哈（Miguel Andujar）陽春砲與卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）兩分砲狙擊，教士一舉扳平戰局3：3平手。
教士6局上推出莫瑞洪（Adrian Morejon），他投出保送後被蕭爾敲2壘打，接著阿姆斯壯擊出滾地球，康佛托（Michael Conforto）頭部撲壘躲過觸殺，為小熊跑回超前分4：3領先。
8局上蕭爾再從亞當（Jason Adam）手上揮出本季第3轟，替小熊拉開2分領先，儘管8局下教士靠塔提斯（Fernando Tatis Jr.）高飛犧牲打追回1分，但終場小熊仍以5：4一分險勝。
阿姆斯壯連續兩天開轟，今天貢獻3分打點，在此之前他曾連續77打席未開轟。小熊先發泰隆投7局失3分拿下本季第2勝，敗投則是教士左投莫瑞洪，小熊目前戰績19勝12敗排國聯中區第二。
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