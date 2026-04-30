MLB／官網更新打者實力榜 大谷從榜首跌出前10、村上第6

道奇隊大谷翔平在開季前與開季後首個打者實力榜，都高居第1。大聯盟官網今天更新打者實力榜，太空人隊艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）登頂，白襪隊村上宗隆衝進第6，大谷跌出前10。

艾瓦瑞茲今年打擊率0.355、上壘率0.463、長打率0.736和加權得分創造值（wRC+）219都高居大聯盟第一。

2至10名依序是洋基隊賈吉（Aaron Judge）、洋基隊萊斯（Ben Rice）、天使隊楚奧特（Mike Trout）、道奇隊孟西（Max Muncy）、白襪隊村上宗隆、勇士隊歐森（Matt Olson）、老虎隊麥高尼格爾（Kevin McGonigle）、紅人隊史都華（Sal Stewart）和國民隊伍德（James Wood）。

4至10名都是本季首度入榜，對於村上宗隆，報導寫道，村上帶著強打名聲登陸美國，很快就證明自己為何如此看好。26支安打中有12支是全壘打，與賈吉並列大聯盟全壘打王，更誇張的是，生涯前12支長打都是全壘打，這是自1900年以來最長開季紀錄。

大谷翔平前兩期都高居榜首，這期直接被擠出前10，大谷今年打者身分出賽31場，只有6轟13打點，打擊率0.273，OPS值0.897，對於連續3個賽季OPS都破1的大谷來說，目前打擊成績算是陷入低潮。