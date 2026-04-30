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MLB／菅野智之好投助洛磯大勝 3勝成本季日本投手之最
洛磯日籍投手菅野智之今天在客場先發對戰紅人，主投5.1局無失分，加上隊友首局就替他打回3分，四棒古德曼（Hunter Goodman）更雙響砲演出，洛磯全場狂敲15支安打攻下13分，終場13：2大勝紅人，菅野智之拿下本季第3勝，成為目前大聯盟日本勝投王。
1局上洛磯蘇利文（Brett Sullivan）在滿壘敲2壘打攻下3分，1局下菅野智之被麥克連恩（Matt McLain）與史都華（Sal Stewart）先後敲安，不過洛磯游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）精準傳球將紅人跑者擋在本壘，菅野智之安全下莊。
第2局菅野智之先送出保送、又被史迪爾（Spencer Steer）敲安攻佔一二壘，但菅野智之連抓3個出局數化解危機。第3局菅野智之讓紅人打者三上三下，第4局雖然再度投出保送，不過接著三振布雷戴（JJ Bleday）力保不失，第5局則再度讓紅人進攻送出三上三下。
第6局菅野智之先被麥克連恩敲出安打，隨後保送克魯茲（ Elly De La Cruz），在解決史都華後退場休息，今天他投5.1局被敲4安打3保送，送出2次三振無失分，菅野智之本季先發6場成績3勝1敗，防禦率2.81，目前3勝是旅美日本投手最多。
洛磯今天共5個半局有得分進帳，全場打出15支安打攻下13分，先發九棒僅貝克（Jordan Beck）未敲安，又以古德曼雙響砲3分打點表現最為搶眼，他今年球季已打出9轟。
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