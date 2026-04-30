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MLB／紅襪才剛換帥輪值又出事 王牌克羅謝肩膀發炎進傷兵

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪王牌克羅謝進入傷兵名單。 法新社
紅襪王牌克羅謝進入傷兵名單。 法新社

紅襪開季戰績低迷，先前更經歷換帥風波，如今先發輪值再傳壞消息，王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）因左肩發炎進入15天傷兵名單，儘管預期他不會長時間缺陣，但恐使紅襪投手調度更加艱難。

克羅謝說：「我是在上次先發時感到疲勞，當時我有完成任務，不過現在提前處理很正確。」克羅謝上一場先發對戰金鶯投6局飆7K無失分，也是本季最好投球表現，這位上季塞揚票選第二名的強投目前先發6場拿下3勝3敗，防禦率6.30並不穩定。

紅襪先前才因開季戰績不佳炒掉前主帥柯拉（Alex Cora），改由崔西（Chad Tracy）暫時頂替，崔西說：「我們期待克羅謝在15天後就回歸，這幾天他仍能夠持續丟球，現在比較像是給他時間恢復，我們對此都有信心。」

崔西表示目前還需考量由誰頂替克羅謝的空缺，紅襪目前輪值已有格雷（Sonny Gray）一名傷兵，他因右腿拉傷無法出賽，同時紅襪已經拉上工具人伊頓（Nate Eaton）遞補克羅謝的位置。

MLB 紅襪 Garrett Crochet

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