MLB／大都會遭國民慘電戰績大聯盟最爛 紐媒痛批：醜陋的災難

大都會隊強打索托（Juan Soto）連兩天開轟，但投手群被打爆，以2：14慘敗國民隊，苦吞本季第20敗、勝率33%，都是全大聯盟最爛，也再次遭受主場球迷噓聲伺候。

索托3局下擊出陽春砲，追成1比2落後，4局上國民豪斯（Brady House）夯出滿貫砲，國民單局狂灌7分讓比賽失去懸念。

大都會先發投手皮特森（David Peterson）3.2局掉7分，本季0勝4敗，防禦率6.53。米納亞（Sean Manaea）2.2局狂失6分。大都會近19戰輸16場，10勝20敗暫居全大聯盟墊底。

紐約郵報用「醜陋的災難」形容大都會，直言可以確定大都會是全大聯盟最爛球隊，尤其是這場比賽，看起來完全符合這個評價，開季5週，薪資高得嚇人但陣容失衡的大都會再次被壓制，在主場以2：14輸給戰績低迷的國民，且比數還沒完全反映場上的差距。

報導提到，官方公布進場人數為3萬2624人，但實際到場沒那麼多，球迷不滿的情緒在比賽過程中不斷爆發，本季大都會主場幾乎每場都能聽到噓聲。距離賽季結束還有5個月，但對這支大都會來說，早已跌到谷底，但從目前表現來看，還能往更低的地方掉下去。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）受訪時表示，「我們必須打得更好，沒有藉口。這段時間我們表現不好，我們得想辦法解決。」