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MiLB／林昱珉3A回穩4.2局失2分 張弘稜3.2局挨2轟

中央社／ 台北30日電
林昱珉。 中央社
林昱珉。 中央社

美國職棒小聯盟體系2位台灣投手出賽，亞利桑那響尾蛇隊3A左投林昱珉今天狀況回穩，先發4.2局失2分，匹茲堡海盜隊高階1A的張弘稜則是中繼3.2局，雖然挨2轟但也只失2分。

林昱珉前一場僅投0.2局就丟掉5分（2分責失），今天面對休士頓太空人隊3A，丟掉2分來自2局上被敲2支安打丟掉1分，5局上則是被敲安打後連投2次保送，留下滿壘退場，隊友在滿壘時投出四壞球送分，但沒釀成更大危機。

林昱珉以85球投完4.2局，被敲4支安打，另有3次三振、3次保送，賽後防禦率5.40，退場時球隊雖然落後，但靠著6局下逆轉，最終以5比2勝出，林昱珉無關勝敗。

張弘稜前一場先發5局掉5分拿下勝投，今天則是面對芝加哥白襪隊高階1A中繼，第5局登板先投出觸身球，但是2出局後靠捕手盜壘阻殺形成另類3上3下，第7局因為弗里曼（Kaleb Freeman）的陽春砲掉分，第8局又被博內默（Caleb Bonemer）敲出陽春砲，2出局後退場休息。

張弘稜以62球投完3.2局，被敲2支安打都是全壘打，另外有3次三振、2次四壞保送，防禦率9.37；張弘稜丟掉2分導致球隊被扳平，但最終打到延長賽10局仍以4比2贏球。

張弘稜 林昱珉

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