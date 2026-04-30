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MLB／洋基王牌柯爾三度復健賽先發 控球穩定5.2局0四壞
洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天進行本季第三場小聯盟復健賽，他面對紅襪2A先發5.2局失3分，在投滿60球後退場休息，最終洋基2A以5：6輸球，柯爾無關勝敗，賽後他對自身狀態相當滿意。
柯爾說：「能投到第6局非常不錯，今天感覺很好。」柯爾開賽先連續解決11名打者，不過第4第5局接連挨轟失分，但他今天控球依舊穩定，60球中有45球為好球，沒有投出任何保送，三場復健賽合計也僅送出1次四壞，且用球數正在逐步增加中。
柯爾說：「各種球路穩定性都很好，讓我很滿意。當然很期待重回大聯盟的時刻，不過我仍要專注於現在該做的事，為下一場先發做準備。」柯爾在去年3月接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），經歷漫長復健後，有望於5月底或6月初重返大聯盟。
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