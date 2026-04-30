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MLB／菊池雄星僅投2局因傷退場 天使關門失敗吞6連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
天使日籍左投菊池雄星今天因傷提前退場。 路透社
天使日籍左投菊池雄星今天因傷提前退場。 路透社

天使日籍左投菊池雄星今天先發交手白襪，不過他僅投2局就因左肩緊繃提前退場，而天使先在9局遭對手追平，延長10局又被蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲再見安打，最終2：3不敵白襪吞下6連敗，近11場比賽輸了10場。

菊池雄星首局化解一二壘有人失分危機，第2局同樣力保不失，但3局下開始前他感到肩膀不適，最終提前退場，賽後防禦率5.81，本季首勝也尚未開張，菊池雄星說：「肩膀在投速球時會感到緊繃，當下不想冒任何風險，因此選擇退場。」

天使原本靠楚奧特（Mike Trout）本季第十轟與葛瑞森（Vaughn Grissom）本季首轟2發陽春砲取得2：1領先，不料9局下澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）被白襪安東納奇（Sam Antonacci）3壘打追平比數，延長10局下波默蘭茲（Drew Pomeranz）又被蒙哥馬利敲出再見安打，白襪終場3：2逆轉天使。

天使輸球後吞下6連敗，且最近11戰苦吞10場敗仗，目前戰績12勝20敗在美聯西區排第四名，僅略優於太空人，而菊池雄星的肩膀傷勢是否會影響下一次先發值得關注。

MLB 天使 菊池雄星 楚奧特 白襪

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